"Вбивства та мародерство": Постпред Афганістану закликав в ООН не визнавати владу талібів

Гулям Ісхаказай закликав створити гуманітарний коридор для людей, яким загрожує розправа талібів.

Постійний представник Афганістану в ООН Гулям Ісхакзай заявив, що зі столиці Афганістану надходять повідомлення про грабежі та вбивства мирних жителів Кабула. Про це повідомляє ТАСС з засідання Радбезу ООН.

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"Уже надходять повідомлення про вибіркові вбивства та пограбування. Жителі Кабула живуть зараз в обстановці абсолютного страху", — заявив Ісхакзай.

Також він закликав світову спільноту вимагати від Талібану припинення вбивств, нападів, а також дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Додатково до цього він закликав не визнавати "Ісламський емірат" в Афганістані, який хочуть оголосити бойовики.

Ісхакзай додав, що потрібно організувати гуманітарний коридор для евакуації людей, яким загрожує розправа Талібану.

Нагадаємо, в ООН висловлюють стурбованість у забезпеченні прав і свобод жінок в Афганістані. З учорашнього дня (15 серпня) вся територія Афганістану перейшла під контроль талібів. Вони оголосили про завершення війни в країні.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін переклав статтю про те, як таліби розбили армію Афганістану, яку США створювали 20 років.