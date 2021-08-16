"Повернення в найпохмуріші дні": в ООН бояться за права і свободи жінок в Афганістані

Генсек ООН закликав міжнародну спільноту розширювати можливості для афганців, а в США обіцяють розселяти біженців з Афганістану. РФ при цьому критикує всю місію Штатів.

На засіданні Ради безпеки ООН по Афганістану генсек Антоніу Гутерреш висловив заклопотаність повідомленнями про порушення прав людини, особливо по відношенню до жінок і дівчаток. Про це повідомляє CNN.

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Реакція генсека ООН

Генсек ООН закликав Талібан і всі сторони поважати і міжнародне гуманітарне право, і права та свободи всіх людей.

"Мене особливо турбують повідомлення про зростання порушень прав людини щодо жінок і дівчаток Афганістану, які побоюються повернення в найпохмуріші дні. Дуже важливо, щоб права афганських жінок і дівчаток, завойовані важкою працею, були захищені", — заявив Гутерреш.

При цьому він додав, що міжнародна спільнота буде розширювати можливості і свободи для жінок Афганістану, а їхні права будуть захищені.

Реакція постпреда США в ООН

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд пообіцяла від імені Сполучених штатів проявити щедрість у розселенні евакуйованих афганців. За її словами, усі повинні зробити якомога більше для допомоги жителям Афганістану.

"Афганський народ заслуговує на те, щоб жити в безпеці і з гідністю. Ми, міжнародна спільнота, готові їм допомогти", — заявила Томас-Грінфілд.

Реакція Російського представника щодо Афганістану

Російський представник щодо Афганістану Замір Кабулов розкритикував американську місію. Він провів аналогію з СРСР, коли Союз вивів війська з Афганістану, то підтримуваний ними режим протримався три роки, а американський не протримався і до повного виведення американських військових.

"Мабуть, ми переоцінили таланти наших американських колег, і ця армія здалася без бою", — заявив Кабулов.

Нагадаємо, журналістка CNN одягла хіджаб і вела трансляцію на фоні талібів, які кричали "смерть Америці".

Також таліби розповіли, які права будуть у жінок: вони зможуть здобувати освіту, працювати, а також переміщатися в самоті без супроводу чоловіків.