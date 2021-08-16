"Возвращение в самые мрачные дни": в ООН боятся за права и свободы женщин в Афганистане

Генсек ООН призвал уважать права и свободы, а также международное гуманитарное право. При этом в США обещают расселять бежавших из страны беженцев.

На заседании Совета безопасности ООН по Афганистану генсек Антониу Гутерриш выразил озабоченность сообщениями о нарушениях прав человека, особенно в отношении женщин и девочек. Об этом сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Реакция генсека ООН

Генсек ООН призвал Талибан и все стороны уважать международное гуманитарное право, а также права и свободы всех людей.

"Меня особенно беспокоят сообщения о растущих нарушениях прав человека женщин и девочек Афганистана, которые опасаются возвращения в самые мрачные дни. Очень важно, чтобы права афганских женщин и девочек, завоеванные тяжелым трудом, были защищены", — заявил Гутерриш.

При этом он добавил, что международное сообщество будет расширять возможности и свободы для женщин Афганистана, а их права будут защищены.

Реакция постпреда США в ООН

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд пообещала от лица Соединенных штатов проявить щедрость в расселении эвакуированных афганцев. По ее словам, все должны сделать как можно больше для помощи жителей Афганистана.

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством. Мы, международное сообщество, готовы им помочь", — заявила Томас-Гринфилд.

Реакция Российского представителя по Афганистану

Российский представитель по Афганистану Замир Кабулов раскритиковал американскую миссию. Он провел аналогию с СССР, когда Союз вывел войска из Афганистана, то поддерживаемый ими режим продержался три года, а американский не продержался и до полного ухода американских военных.

"Видимо, мы переоценили таланты наших американских коллег, и эта армия сдалась без боя", — заявил Кабулов.

Напомним, журналистка CNN надела хиджаб и вела трансляцию на фоне талибов, которые кричали "смерть Америке".

Также талибы рассказали, какие права будут у женщин: они смогут получать образование, работать, а также перемещаться в одиночестве без сопровождения мужчин.