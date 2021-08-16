"Убийства и мародерство": постпред Афганистана призвал в ООН не признавать власть талибов

Гулям Исхаказай призвал создать гуманитарный коридор для людей, которым угрожает расправа талибов.

Постоянный представитель Афганистана в ООН Гулям Исхакзай заявил, что из столицы Афганистана поступают сообщения о грабежах и убийства мирных жителей Кабула. Об этом сообщает ТАСС из заседания Совбеза ООН.

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"Уже поступают сообщения о выборочных убийствах и грабежах. Жители Кабула живут сейчас в обстановке абсолютного страха", — заявил Исхакзай.

Также он призвал мировое сообщество требовать от Талибана прекращению убийств, нападений, а также соблюдать международное гуманитарное право. Вдобавок к этому, он призвал не признавать "Исламский эмират" в Афганистане, который хотят огласить боевики.

Исхакзай добавил, что нужно организовать гуманитарный коридор для эвакуации людей, которым угрожает расправа Талибана.

Напомним, в ООН выражают обеспокоенность в обеспечении прав и свобод женщин в Афганистане. Со вчерашнего дня (15 августа) вся территория Афганистана перешла под контроль талибов. Они объявили о завершении войны в стране.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин перевел статью о том, как талибы разбили армию Афганистана, которую США создавали 20 лет.