Как талибы за несколько недель разбили армию Афганистана, которую США создавали 20 лет

После решения президента Байдена о выводе войск, США прекратили поддержку с воздуха, свернули разведку, и прекратили обслуживать самолеты и вертолеты армии Афганистана. Это означало, что афганские военные просто не могли больше действовать.

Вооруженные силы Афганистана были адаптированы к американским вооруженным силам и рухнули без американской разведки и поддержки с воздуха. Фокус перевел разбор Wall Street Journal о ситуации в Афганистане и причинах поражения афганской армии.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В последние дни не было ни еды, ни воды, ни оружия", — рассказал 38-летний солдат Тадж Мохаммад. Спасаясь на штатном бронетранспортере, афганские солдаты сбежали в соседнюю еще не занятую талибами провинцию (на момент написания статьи). Убегая, они оставили талибам еще 11 БТР-ов.

38-летний Тадж Мохаммад служил в местном полицейском подразделении в течение 9 лет, но бежал, когда талибы заняли одну из ключевых опорных точек. Потеря опорника расценивалась как часть краха вооруженных сил афганского государства.

Поскольку район за районом переходили в руки талибов в результате их наступления, не встречая особого сопротивления со стороны полиции и армии, солдаты просто решили, что воевать больше не стоит, особенно если талибы предложат им вернуться домой после сдачи — обычно ведь они так и поступали.

"Все просто сдали оружие и убежали", — сказал Рахимулла, 25-летний солдат, который год назад пошел в армию и служил в районе Шахр-и-Бозорг на северо-востоке провинции Бадахшан. "Мы не получили никакой помощи от центрального правительства, поэтому район пал без каких-либо боевых действий".

Национальная армия и полицейские силы Афганистана, теоретически насчитывающие 350 000 человек, обученные и оснащенные за огромные деньги США и западными союзниками, должны были стать мощным сдерживающим фактором против талибов. Это одна из причин, по которой президент Байден объявил в апреле о своем решении вывести все американские силы из Афганистана. Он выразил тогда уверенность в способности афганских вооруженных сил держаться своими силами.

"Они будут продолжать отважно сражаться, любой ценой", — сказал он тогда.

[ + – ] Солдаты Афганской национальной армии, в том числе батальон специального назначения

С тех пор афганские силы безопасности потерпели унизительный крах, потеряв в последние дни фактически всю свою страну.

Этот впечатляющий провал произошел из-за структурных недостатков афганских вооруженных сил, усугубленных стратегической ошибкой правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Талибы воспользовались мирными переговорами, спонсируемыми США, чтобы обмануть Кабул относительно своих намерений. На самом деле они подготовили и осуществили молниеносное наступление.

Афганская армия, сражающаяся бок о бок с американскими войсками, была построена так, чтобы соответствовать принципам действий американской армии. Американские вооруженные силы, самые передовые в мире, в значительной степени полагаются на сочетание наземных операций с военно-воздушными силами, используя авиацию для снабжения аванпостов, нанесения ударов по целям, перевозки раненых и сбора разведывательных и разведывательных данных.

После решения президента Байдена о выводе войск США прекратили поддержку с воздуха, свернули разведку, и прекратили обслуживать самолеты и вертолеты армии Афганистана. Это означало, что афганские военные просто не могли больше действовать.

То же самое произошло с другой неудачной попыткой американцев, южновьетнамской армией в 1970-х годах, рассказал генерал-лейтенант в отставке Дэниел Болджер, который руководил миссией возглавляемой США коалиции по обучению афганских сил в 2011-2013 годах.

"Всегда есть тенденция использовать известную вам модель, которая является вашей собственной моделью", — сказал генерал Болджер, который сейчас преподает историю в Университете штата Северная Каролина. "Когда вы строите такую ​​армию, и она предназначена для того, чтобы быть партнером с такой сложной силой, как армия США, вы не можете бросить их внезапно, потому что тогда они теряют повседневную помощь, к которой они привыкли и в которой нуждаются, — сказал он.

Когда американские войска еще действовали здесь, афганское правительство стремилось к максимальному увеличению своего присутствия в обширной сельской местности страны, поддерживая более 200 баз и аванпостов, поддержка которых могла быть только с воздуха. Распространение правительственных операций на большую часть из более чем 400 районов Афганистана долгое время было главной опорой американской стратегии борьбы с инсургентами.

Президент Гани получил предупреждение об уходе США после того, как администрация Трампа подписала в феврале 2020 года соглашение с талибами, в котором все силы и подрядчики США призвали уйти к маю 2021 года. Это была новая реальность и многие чиновники в глубине души не верили, что американцы действительно уедут.

"С политической точки зрения это было самоубийством — покинуть одни регионы и сконцентрироваться на других, и это сделало афганскую армию чрезмерно напряженной и критически зависимой от непосредственной авиационной поддержки в плане материально-технического обеспечения, медицинской эвакуации и боевых операций", — сказал министр иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар.

"У нас не было достаточно времени на переход, чтобы перейти от этой схемы к новой, вывести войска из районов, которые трудно защищать, и сосредоточиться на основных населенных пунктах", — добавил он.

[ + – ] 6-й батальон специального назначения армии Афганистана во время учений

Когда в мае талибы начали свое наступление, они сосредоточились на захвате этих изолированных аванпостов, убийстве солдат, которые были полны решимости сопротивляться, но обеспечивали безопасность тем, кто сдался, часто посредством сделок, заключенных местными племенными старейшинами. Некоторым из этих военнослужащих, которые месяцами не получали зарплату, Талибан давал деньги.

К тому времени, когда талибы начали штурм крупных населенных пунктов, афганские военные были настолько деморализованы, что оказали мало сопротивления. Провинциальные лидеры и старшие командиры повторили соглашения о капитуляции, заключенные на местном уровне ранее. Исключение составляли элитные отряды коммандос, но их было слишком мало, и у них не было самолетов, чтобы перемещать их по стране.

Большую часть прошлого года афганский министр обороны, которого в июне сменил ветеран борьбы с талибами генерал Бисмилла Хан Мохаммади, находился за пределами страны и лечился в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент Гани начал увольнять командиров и переставлять кадры. Например, последний командующий армией продержался меньше двух месяцев.

Организованные США мирные переговоры в Дохе позволили талибам выступить в качестве умеренной и доброжелательной силы, так же как политические соперники Гани в Кабуле замышляли заменить его некой переходной администрацией, которая способствовала бы мирному соглашению. Бывший президент Хамид Карзай, в частности, пытался позиционировать себя как нейтральную третью силу, часто делая нападки на президента Гани и на США.

"В конечном итоге правительство полностью изолировалось от очень многих людей", — сказал Хекмат Карзай, бывший заместитель министра иностранных дел и двоюродный брат бывшего президента. "Он просто разговаривал сам с собой и занимал очень высокие посты во главе с очень неопытными людьми, которые с трудом понимали реальность", — сказал он.

Эндрю Уоткинс, старший аналитик по Афганистану в Международной кризисной группе, исследовательской и правозащитной организации, сказал, что нет никаких доказательств того, что талибы увеличили свои силы для начала наступления этим летом, за исключением показаний некоторых из 5000 арестованных повстанцев, которые были освобождены по Дохинскому соглашению.

Он отметил, что между февралем 2020 года и объявлением Байдена о выводе войск американские авианалеты прекратились, а ведь они наносили тяжелые потери боевикам.

"Дохинское соглашение дало талибам отсрочку на один год", — сказал господинн Уоткинс. "Они смогли перегруппироваться, спланировать, укрепить свои линии снабжения, получить свободу передвижения, не опасаясь американских бомбардировок".

"Когда провинция Кундуз пала перед талибами, было убито очень много солдат. Мы были окружены", — сказал Абдул Кудус, 29-летний солдат, которому на этой неделе удалось добраться до Кабула. "Не было поддержки с воздуха. В последние минуты наш командир сказал нам, что они ничего не могут для нас сделать и лучше просто убежать. Все покинули поле боя и просто сбежали".

Ярослав Трофимов — главный корреспондент The Wall Street Journal по международным делам. Присоединился к изданию в 1999 году и ранее работал корреспондентом в Риме, Ближнем Востоке и Сингапуре в Азии, начальником бюро в Афганистане и Пакистане, а также в качестве обозревателя в Дубае по Большому Ближнему Востоку. Автор двух книг: "Вера на войне" (2005 г.) и "Осада Мекки" (2007 г.).