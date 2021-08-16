"Этот бой теперь мой": сын народного героя Афганистана собирает сопротивление Талибану

"Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, поднимают оружие", — написал Ахмад Масуд.

Сын военного командира Ахмада Шаха Масуда обратился ко всем афганцам в мире, чтобы они присоединялись к нему в противостоянии с талибами. Об этом сообщает французское издание Paris Match, которое получило письмо Ахмада Масуда.

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В последней провинции, которую все еще не контролируют талибы, Ахмад Масуд собирает сопротивление. По его словам, в Панджшере поднимают оружие, никто не собирается сдаваться ведь они остались одни. И этом бой теперь его, так как он хочет отомстить за убийство отца.

"Я обращаюсь к вам, афганцам за нашими границами, у которых в сердцах находится Афганистан, и хочу сказать вам, что здесь, в Панджшире, где я снова нахожусь, есть соотечественники, которые не потеряли надежды", — указывается в письме.

Масуд пишет, что он вместе с соотечественниками, "друзьями свободы" впишет новую страницу в историю Афганистана. Хоть разгром талибами и носит тотальный характер, дух соперничества остался.

"Мы, афганцы, даже не очень много проиграли, потому что Кабул не воевал. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку.", — говорится в обращении.

[ + – ] Ахмад Шах Масуд Фото: РБК

Ахмад Шах Масуд (Панджшерский лев) — министр обороны Афганистана, которого убили террористы из Аль-Каиды в 2001 году. Был полевым командиром, который в 1975 году участвовал в Панджшерском восстании против диктатуры. Ветеран Афганской войны 1979 — 1989 годов. Получил прозвище панджшерского льва за 9 безуспешных военных операций против него советскими войсками.

Напомним, талибы заявили, что война в Афганистане завершена. Вчера, 15 августа, они взяли под контроль столицу Кабул.

При этом постпред Афганистана в ООН призвал не признавать власть талибов