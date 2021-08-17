"Мы защищаем Европу и весь регион": на призыв сына народного героя Афгана прибывают бойцы (видео)

Ахмад Масуд заявил, что они будут сражаться за демократию, за права человека и женщин, а также другие ценности, которых они добивались в последние 20 лет.

Ахмад Масуд, сын Панджшерского льва собирает афганцев, которые не сдались талибов для организации борьбы. Об этом сообщает корреспондент BBC Ялда Хаким в Twitter.

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По словам корреспондентки, антиталибская коалиция организовывается вместе с вице-премьером Афганистана Амруллой Салехом и Ахмадом Масудом.

[ + – ] Ахмад Мосуд (по центру) и Амрулла Салех (справа) Фото: BBC

Они уже вывесили над регионом Пандшера флаг Северного альянса, а также призывают расширять помощь патриотам. По словам Масуда, он будет сражаться за ценности Европы и весь регион.

[ + – ] Флаг Северного альянса (фото для иллюстрации)

"Мы будем сражаться за демократию, за права человека и женщин, а также множество других ценностей, которых мы смогли добиться за последние 20 лет. Мы первая линия обороны. Мы защищаем Европу и весь регион. Афганцы воюют не только за себя, но и за всех остальных", — говорит сын Панджшерского льва Ахмад Масуд.

Как передает Atlantic Counsil, на видео удалось заснять погрузку Масуда на борт вертолета, на котором он вылетел, вероятно, в Панджшер. Также на призыв Масуда стягиваются военные на броневиках и автомобилях для борьбы с боевиками Талибана.

Напомним, вчера, 16 августа Ахмад Масуд призвал всех присоединяться к нему для борьбы с талибами. Он сын Панджшерского льва — Ахмада Шаха Масуда, который активно вел борьбу против СССР. Свое прозвище получил за провал 9 советских операций против него.

15 августа, Талибы взяли под контроль столицу Кабул и заявили о завершении войны в Афганистане.