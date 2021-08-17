Права женщин, работа СМИ и взятие Кабула: главное из первой пресс-конференции талибов (фото)

В стране объявлена полная амнистия. Женщины будут жить по законам шариата, а СМИ — не работать против талибов.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид в рамках первой пресс-конференции рассказал о дальнейших планах в Афганистане. Об этом сообщается из трансляции Al Jazeera.

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Что говорят талибы о правах женщин

По словам представителя талибов, женщины будут возможность работать, получать образование, но все это будет в рамках шариата (исламское право, — Фокус).

"У нас есть право действовать в соответствии с нашими религиозными принципами. В других странах другие подходы, правила и положения … афганцы имеют право иметь свои собственные правила и нормы в соответствии с нашими ценностями", — заявил Муджахид.

Женщины также будут иметь право работать в СМИ, как и до прихода талибов к власти. Требовать носить паранджу не будут, достаточно будет платка.

Фото: CNN

Зачем талибы взяли Кабул

Предыдущее правительство (Ашрафа Гани, — Фокус) было некомпетентным, поэтому "мы должны были что-то сделать". В планах у талибов не было силового захвата столицы, важен был мирный переходный процесс власти.

"Нам пришлось войти в Кабул, чтобы обеспечить безопасность жителей", — утверждает Забихулла Муджахид.

Что будет с теми, против кого сражались талибы

По словам Муджахида, они не будут никого наказывать для мира в Афганистане.

"Те, чьи жизни были утрачены в результате боев на стороне врага, это их собственная вина. Мы завоевали всю страну за считанные дни. После формирования правительства все будет более ясно", — объяснил спикер Талибана.

Работа СМИ при власти талибов

Частные средства массовой информации могут свободно и независимо работать, но не против талибов. Издания должны работать для единения нации.

[ + – ] Журналистка CNN надела паранджу после прихода к власти талибов Фото: скриншот

"Ничто не должно противоречить исламским ценностям, когда речь идет о деятельности СМИ. Вы в средствах массовой информации должны обращать внимание на недостатки, чтобы мы могли служить нации", — говорит представитель талибов.

О чем еще говорил Забихулла Муджахид

Спикер талибов утверждает, что производство наркотиков в стране будет прекращено, как это было до 2001 года. Также он заявил, что они не хотят, чтобы страну покидали люди. Никто не будет никого похищать, с каждым днем в стране будет становиться все безопаснее.

Напомним, с 15 августа Талибан взял под контроль столицу Кабул и заявил о завершении войны. В противовес этому сын народного героя Афганистана призвал сражаться против талибов.

До этого в ООН выразили обеспокоенность касательно прав и свобод женщин.