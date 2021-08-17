"Я обращаюсь ко всем лидерам": вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой страны

Вице-президент Амрулла Салех находится на территории Афганистана и хочет заручиться поддержкой лидеров западных стран.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех отказался признавать власть "Талибана" и заявил, что является законным и.о. президента страны. Обращение афганский политик опубликовал в своем Twitter.

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По словам Амрулла Салеха, конституция Афганистана подразумевает, что в случае отставки, побега или смерти президента, исполняющим обязанности главы государства становится первый вице-президент страны.

Вице-президент Амрулла Салех заверил, что находится на территории Афганистана и является законным президентом, исполняющим обязанности, тем самым не признавая власть движения "Талибан".

Амрулла Салех в своей публикации обратился к мировым лидерам в надежде заручиться их поддержкой в ситуации внутри Афганистана, который перешел под контроль боевиков "Талибана".

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, бегства, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временно исполняющим обязанности президента. В настоящее время я нахожусь внутри своей страны и являюсь законным президентом, исполняющим обязанности. Я обращаюсь ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом", — говорится в обращении афганского политика.

Отметим, что Амрулла Салех объявил себя и.о. президента Афганистана после того, как в СМИ появилась информация о его побеге на вертолете в Таджикистан. По данным журналистов, вице-президент Афганистана Амрулла Салех в целях безопасности покинул территорию страны и бежал в Таджикистан.

Ранее Фокус сообщал, что "Талибан" дал первую пресс-конференцию после захвата Афганистана. В захваченной стране боевики движения "Талибан" объявили полную амнистию. Отныне женщины будут жить по законам шариата, а СМИ не смогут работать против талибов.

Также Фокус рассказывал подробности побега президента Афганистана Ашрафа Гани. Часть денег Ашрафу Гани, как говорят в посольстве РФ в Кабуле, не удалось увезти, из-за чего они остались на взлетной полосе. Для побега Ашраф Гани использовал четыре автомобиля и вертолет.