"Страх огортає все": журналісти про життя в Кабулі після захоплення Талібаном (фото)

На вулицях міста практично немає жінок через побоювання стати жертвами талібів, а продавці розповідають про зростання продажів паранджі і нікабів.

Вулиці Кабула після приходу талібів практично не змінили свого вигляду, люди проходять повз. Місцеві торговці продають свої товари, а регулювальники регулюють трафік. Однак, на вулицях практично немає жінок. Про те, як змінилася столиця Афганістану через 48 годин після захоплення, розповіли журналісти CNN.

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Незважаючи на заяви талібів про гарантії прав жінок, багато афганок перестали виходити на вулиці. А ті, хто не боїться виходити, стали одягатися більш консервативно. Дівчата прикривають обличчя нікабом (головний убір, — Фокус) або вуаллю.

[ + – ] Нікаб Фото: trump-elections

"Я думаю про своє майбутнє, своїх дочок, про те, що з ними буде, якщо вони вб'ють мене — двома дочками без матері", — розповіла про свої страхи жінка, котра побажала залишитися анонімною.

Багато з тих, хто будував свою кар'єру або здобували освіту, наразі намагаються знайти вихід, побоюючись стати мішенями для талібів. За словами однієї з колишніх співробітниць у міжнародних організаціях, жодна з них не допомагає їй для вирішення ситуації. При цьому вона має понад 10 років досвіду співпраці.

Для власника магазину одягу в Кабулі ситуація приносить вигоду: за останні дні значно зріс попит на паранджі. Паранджа приховує тіло з голови до п'ят, а очі прикриті сітчастою вставкою. Такий одяг був обов'язковим для жінок за часів правління Талібану в Афганістані в 90-х роках минулого століття.

[ + – ] Власник магазину розповідає про зростання продажів бурок і паранджі Фото: CNN

Клієнтами власника в основній своїй масі є чоловіки, які купують бурки і паранджі в страху. Паранджа — фактично єдиний спосіб залишатися в безпеці в Афганістані зараз. Незважаючи на слова талібів про те, що небезпеки для життя, власності і честі немає, жителі Афганістану не довіряють їм.

"Озброєні бойовики Талібану, які патрулюють центр Кабула, можливо, ще не нав'язують жорстких правил життя людей, але страх, що це може змінитися в будь-яку хвилину, охоплює все", — підсумовують журналісти.

Нагадаємо, Талібан провів свою першу пресконференцію, на якій пообіцяли права жінок за законами шаріату. На фоні подій в Афганістані США заморозили мільярди доларів афганських резервів.

Зазначимо, що в Кабулі невелика група жінок вийшли на протест для захисту своїх прав. Вони вимагають освіту, роботу і право на участь у політичному житті країни.