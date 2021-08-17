"Страх огортає все": журналісти про життя в Кабулі після захоплення Талібаном (фото)
На вулицях міста практично немає жінок через побоювання стати жертвами талібів, а продавці розповідають про зростання продажів паранджі і нікабів.
Вулиці Кабула після приходу талібів практично не змінили свого вигляду, люди проходять повз. Місцеві торговці продають свої товари, а регулювальники регулюють трафік. Однак, на вулицях практично немає жінок. Про те, як змінилася столиця Афганістану через 48 годин після захоплення, розповіли журналісти CNN.
Незважаючи на заяви талібів про гарантії прав жінок, багато афганок перестали виходити на вулиці. А ті, хто не боїться виходити, стали одягатися більш консервативно. Дівчата прикривають обличчя нікабом (головний убір, — Фокус) або вуаллю.
"Я думаю про своє майбутнє, своїх дочок, про те, що з ними буде, якщо вони вб'ють мене — двома дочками без матері", — розповіла про свої страхи жінка, котра побажала залишитися анонімною.
Багато з тих, хто будував свою кар'єру або здобували освіту, наразі намагаються знайти вихід, побоюючись стати мішенями для талібів. За словами однієї з колишніх співробітниць у міжнародних організаціях, жодна з них не допомагає їй для вирішення ситуації. При цьому вона має понад 10 років досвіду співпраці.
Для власника магазину одягу в Кабулі ситуація приносить вигоду: за останні дні значно зріс попит на паранджі. Паранджа приховує тіло з голови до п'ят, а очі прикриті сітчастою вставкою. Такий одяг був обов'язковим для жінок за часів правління Талібану в Афганістані в 90-х роках минулого століття.
Клієнтами власника в основній своїй масі є чоловіки, які купують бурки і паранджі в страху. Паранджа — фактично єдиний спосіб залишатися в безпеці в Афганістані зараз. Незважаючи на слова талібів про те, що небезпеки для життя, власності і честі немає, жителі Афганістану не довіряють їм.
"Озброєні бойовики Талібану, які патрулюють центр Кабула, можливо, ще не нав'язують жорстких правил життя людей, але страх, що це може змінитися в будь-яку хвилину, охоплює все", — підсумовують журналісти.
Нагадаємо, Талібан провів свою першу пресконференцію, на якій пообіцяли права жінок за законами шаріату. На фоні подій в Афганістані США заморозили мільярди доларів афганських резервів.
Зазначимо, що в Кабулі невелика група жінок вийшли на протест для захисту своїх прав. Вони вимагають освіту, роботу і право на участь у політичному житті країни.