Таліби хочуть створити ППО Афганістану за допомогою РФ, але у Кремля проблеми через Україну, — ЗМІ

За словами журналістів, передача сучасних систем ППО Талібану викличе занепокоєння США, а також може поставити під загрозу цивільні авіалайнери, які літають над Афганістаном.

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Талібан хоче створити систему протиповітряної оборони Афганістану за допомогою Росії. Однак у Кремля можуть із цим бути проблеми через війну з Україною. Про це пише видання Forbes.

За словами журналістів, на початку 2023 року Талібан виділив більшу частину бюджету Афганістану на оборону.

"Зенітні ракети необхідні країнам", — заявив тоді Карі Фасіхуддін Фітрат, командир Талібану і начальник штабу армії.

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За його словами, таліби роблять усе можливе, щоб дістати цю зброю. Пізніше генерал Саєд Абдул Басір Сабері розповів російським ЗМІ про те, що у талібів є наземне обладнання, а засоби ППО Кабул хоче купити у РФ.

"У майбутньому ми плануємо закупити російське обладнання, яке дозволить нам створити протиповітряну оборону", — додав він.

Зазначається, що заяву генерала талібів було зроблено після того, як Росія продемонструвала готовність озброїти хуситів протикорабельними ракетами і навіть передати "Хезболлі" через Сирію зенітно-ракетний комплекс середньої дальності "Панцир-С1".

За словами журналістів, передача "Панцирів" талібам або систем малої та середньої дальності, таких як "Бук" і "Тор", безсумнівно, стривожить Сполучені Штати. Ба більше, створення системи ППО в Афганістані може ускладнити операції Заходу з використанням безпілотників. Так, Талібан говорив, що американські БПЛА патрулюють і "порушують" повітряний простір Афганістану.

Крім того, як йдеться в матеріалі, існує також ризик того, що будь-яка поставлена Росією система ППО може стати загрозою для цивільних авіалайнерів. Повітряний простір Афганістану став основним маршрутом між Європою та Азією, і літаки, які уникали його протягом багатьох років, збільшили кількість польотів над країною на тлі зростаючої напруженості на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.

У Росії проблеми з технікою

Однак Павло Лузін, старший науковий співробітник Програми демократичної стійкості Центру аналізу європейської політики, сумнівається, що Росія найближчим часом продасть Талібану сучасну зброю.

"Росія — це світовий порушник спокою, чиї цілі відкрито й офіційно заявлені як підрив світового лідерства США і всього світового порядку", — заявив він.

Лузін пояснив, що в рамках цих заявлених цілей Росія продемонструвала готовність мати справу з будь-якими видами світового "кримінального сміття". З іншого боку, Кремль не може експортувати сучасну зброю, таку як системи "Панцир" і "Тор", оскільки ЗС РФ втратили багато техніки в Україні, а російська військова промисловість ледве перекриває це.

"Єдиний можливий спосіб постачання систем ППО, таких як "Бук", "Тор" або "Панцир" до Афганістану, — це постачання їх разом із розрахунками. Проблема в тому, що сили Талібану не дуже добре навчені поводитися з цими системами", — сказав експерт.

Зазначимо, США офіційно підтвердили передачу Іраном ракет. Москва отримала балістичні ракети від Тегерана. Американський президент Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для обговорення ударів по Росії.

Нагадаємо, у Defense Express порахували, скільки ракет Іран міг передати РФ. Лазерне підсвічування в ракеті дає змогу вражати цілі, які перебувають у русі. Вони менш далекобійні і схожі за своїми можливостями на ракету до Himars.