Талибы хотят создать ПВО Афганистана с помощью РФ, но у Кремля проблемы из-за Украины, — СМИ

По словам журналистов, передача современных систем ПВО Талибану вызовет беспокойство США, а также может поставить под угрозу гражданские авиалайнеры, которые летают над Афганистаном.

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Талибан хочет создать систему противовоздушной обороны Афганистана при помощи России. Однако у Кремля могут с этим быть проблемы из-за войны с Украиной. Об этом пишет издание Forbes.

По словам журналистов, в начале 2023 года Талибан выделил большую часть бюджета Афганистана на оборону.

"Зенитные ракеты необходимы странам", — заявил тогда Кари Фасихуддин Фитрат, командир Талибана и начальник штаба армии.

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По его словам, талибы делают все возможное, чтобы заполучить это оружие. Позже генерал Сайед Абдул Басир Сабери рассказал российским СМИ о том, что у талибов есть наземное оборудование, а средства ПВО Кабул хочет купить у РФ.

"В будущем мы планируем закупить российское оборудование, которое позволит нам создать противовоздушную оборону", — добавил он.

Отмечается, что заявление генерала талибов было сделано после того, как Россия продемонстрировала готовность вооружить хуситов противокорабельными ракетами и даже передать "Хезболле" через Сирию зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Панцирь-С1".

По словам журналистов, передача "Панцирей" талибам или систем малой и средней дальности, таких как "Бук" и "Тор", несомненно, встревожит Соединенные Штаты. Более того, создание системы ПВО в Афганистане может усложнить операции Запада с использованием беспилотников. Так, Талибан говорил, что американские БПЛА патрулируют и "нарушают" воздушное пространство Афганистана.

Кроме того, как говорится в материале, существует также риск того, что любая поставленная Россией система ПВО может стать угрозой для гражданских авиалайнеров. Воздушное пространство Афганистана стало основным маршрутом между Европой и Азией, и самолеты, которые избегали его в течение многих лет, увеличили число полетов над страной на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

У России проблемы с техникой

Однако Павел Лузин, старший научный сотрудник Программы демократической устойчивости Центра анализа европейской политики, сомневается, что Россия в ближайшее время продаст Талибану современное оружие.

"Россия — это мировой нарушитель спокойствия, чьи цели открыто и официально заявлены как подрыв мирового лидерства США и всего мирового порядка", — заявил он.

Лузин пояснил, что в рамках этих заявленных целей Россия продемонстрировала готовность иметь дело с любыми видами мирового "криминального мусора". С другой стороны, Кремль не может экспортировать современное оружие, такое как системы "Панцирь" и "Тор", поскольку ВС РФ потеряли много техники в Украине, а российская военная промышленность с трудом перекрывает это.

"Единственный возможный способ поставки систем ПВО, таких как "Бук", "Тор" или "Панцирь" в Афганистан — это поставка их вместе с расчетами. Проблема в том, что силы Талибана не очень хорошо обучены обращаться с этими системами", — сказал эксперт.

Отметим, США официально подтвердили передачу Ираном ракет. Москва получила баллистические ракеты от Тегерана. Американский президент Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения ударов по России.

Напомним, в Defense Express посчитали, сколько ракет Иран мог передать РФ. Лазерная подсветка в ракете позволяет поражать цели, которые находятся в движении. Они менее дальнобойные и похожи по своим возможностям на ракету до Himars.