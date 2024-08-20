Немає бороди — немає роботи: таліби звільнили 281 чоловіка з сил безпеки

Також у міністерстві відзвітували, що знищили понад 20 тисяч музичних інструментів, які заборонені талібами.

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Міністерство моральності Талібану звільнило понад 280 співробітників сил безпеки за те, що вони не відростили бороду, і затримало понад 13 000 осіб в Афганістані за "аморальні вчинки" за останній рік, повідомили чиновники у вівторок. Про це пише Reuters.

Міністерство з попередження пороку і поширення чесноти заявило у своєму щорічному оперативному звіті, що близько половини затриманих було відпущено через 24 години. Про тип передбачуваних правопорушень і стать затриманих не повідомляли.

Мохібулла Мохліс, директор із планування та законодавства міністерства, повідомив на пресконференції, що за останній рік чиновники знищили 21 328 музичних інструментів і заборонили тисячам операторів комп'ютерів продавати на ринках "аморальні та неетичні" фільми.

Також Мохібулла повідомив, що було виявлено 281 порушника в силах безпеки. Чоловіки були без бороди і їх звільнили відповідно до інтерпретації талібами ісламського закону.

Таліби в Росії Фото: ТАСС

Міністерство моральності, яке зайняло будівлю розформованого жіночого міністерства в Кабулі після того, як 2021 року до влади прийшли таліби, зазнало критики з боку правозахисних організацій та Організації Об'єднаних Націй за обмеження щодо жінок та обмеження свободи слова.

Місія ООН в Афганістані повідомляла про випадки, коли співробітники міністерства моралі зупиняли і затримували жінок, іноді на кілька годин, за те, що вони не відповідали їхній інтерпретації ісламського одягу.

Таліби назвали звинувачення в затриманнях "безпідставними" і заявили, що правила ґрунтуються на їхній інтерпретації ісламського права та афганських звичаїв.

Міністерство моралі не надало даних щодо контролю за жіночим одягом або далеких поїздок жінок без чоловіка-опікуна, які влада також заборонила.

Жінки в Афганістані Фото: Getty Images

У Міністерстві з попередження пороку заявили, що розробляється новий план, щоб гарантувати дотримання ісламських правил носіння одягу, під наглядом верховного духовного лідера, який перебуває в південному місті Кандагар.

"На основі вказівок Верховного лідера було розроблено і схвалено проєкт плану з дотримання жіночого хіджабу (ісламського одягу)", — сказав Мохліс.

Раніше міністерство моралі заявляло, що жінки повинні закривати обличчя або носити паранджу, яка повністю закриває тіло. І карати за недотримання цього правила будуть не жінок, а чоловіків — членів сім'ї, які не стежать за їхнім моральним виглядом.

Жінки в Афганістані Фото: Getty Images

Більшість афганських жінок у цій консервативній країні покривали волосся на публіці ще до приходу до влади Талібану, але дехто, особливо в Кабулі, зазвичай не закривав обличчя і не носив паранджу.

Нагадаємо, на початку липня журналісти британського видання The Guardian отримали відеодокази того, що афганська активістка з прав людини зазнала групового зґвалтування і тортур у в'язниці Талібану. Після цього жінку шантажували цим відео, погрожуючи його поширити, якщо вона продовжить свою діяльність.