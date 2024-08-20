Нет бороды — нет работы: талибы уволили 281 мужчину из сил безопасности

Также в министерстве отчитались, что уничтожили более 20 тысяч музыкальных инструментов, которые запрещены талибами.

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Министерство нравственности Талибана уволило более 280 сотрудников сил безопасности за то, что они не отрастили бороду, и задержало более 13 000 человек в Афганистане за "безнравственные поступки" за последний год, сообщили чиновники во вторник. Об этом пишет Reuters.

Министерство по предупреждению порока и распространению добродетели заявило в своем ежегодном оперативном отчете, что около половины задержанных были отпущены через 24 часа. О типе предполагаемых правонарушений и поле задержанных не сообщалось.

Мохибулла Мохлис, директор по планированию и законодательству министерства, сообщил на пресс-конференции, что за последний год чиновники уничтожили 21 328 музыкальных инструментов и запретили тысячам операторов компьютеров продавать на рынках "безнравственные и неэтичные" фильмы.

Также Мохибулла сообщил, что был выявлен 281 нарушитель в силах безопасности. Мужчины были без бороды и их уволили в соответствии с интерпретацией талибами исламского закона.

Талибы в России Фото: ТАСС

Министерство нравственности, которое заняло здание расформированного женского министерства в Кабуле после того, как в 2021 году к власти пришли талибы, подверглось критике со стороны правозащитных организаций и Организации Объединенных Наций за ограничения в отношении женщин и ущемление свободы слова.

Миссия ООН в Афганистане сообщала о случаях, когда сотрудники министерства нравственности останавливали и задерживали женщин, иногда на несколько часов, за то, что они не соответствовали их интерпретации исламской одежды.

Талибы назвали обвинения в задержаниях "беспочвенными" и заявили, что правила основаны на их интерпретации исламского права и афганских обычаев.

Министерство морали не предоставило данные относительно контроля за женской одеждой или дальних поездок женщин без мужчины-опекуна, которые власти также запретили.

Женщины в Афганистане Фото: Getty Images

В Министерстве по предупреждению порока заявили, что разрабатывается новый план, чтобы гарантировать соблюдение исламских правил ношения одежды, под надзором верховного духовного лидера, который находится в южном городе Кандагар.

"На основе указаний Верховного лидера был разработан и одобрен проект плана по соблюдению женского хиджаба (исламской одежды)", — сказал Мохлис.

Ранее министерство нравственности заявляло, что женщины должны закрывать лицо или носить полностью закрывающую тело паранджу. И наказывать за несоблюдение этого правила будут не женщин, а мужчин — членов семьи, которые не следят за их моральным обликом.

Женщины в Афганистане Фото: Getty Images

Большинство афганских женщин в этой консервативной стране покрывали волосы на публике еще до прихода к власти Талибана, но некоторые, особенно в Кабуле, обычно не закрывали лица и не носили паранджу.

Напомним, в начале июля журналисты британского издания The Guardian получили видеодоказательства того, что афганская активистка по правам человека подверглась групповому изнасилованию и пыткам в тюрьме Талибана. После женщину шантажировали этим видео, угрожая его распространить, если она продолжит свою деятельность.