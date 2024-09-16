Мутабаль: рецепт неймовірно смачного соусу з баклажанів

Цей соус-намазка дуже універсальний: він пасує до м'яса, риби, тостів і бутербродів

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Якщо ви любите баклажани і не знаєте, що ще з них приготувати, рекомендуємо звернути увагу на рецепт мутабаля від кулінарної блогерки Крістін Азізян. Мутабаль — це паста із запечених баклажанів, поширена холодна закуска на Близькому Сході. Вона чудово підходить як намазка на бутерброди. Готувати її дуже просто, а смак вас приємно порадує.

Мутабаль

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт;

часник — 2 зубчики;

зелень: кінза і петрушка (можна і без зелені);

кунжут — 2 ст. л. білого кунжуту (або кунжутної пасти);

лимонний сік — 1 ст. л;

оливкова олія — 1–2 ст. л;

сметана або грецький йогурт — 1 ст. л;

сир — 1 ст. л (або 2 ст. ложки сметани);

сіль, паприка і чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Запекти баклажани на мангалі або в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 30-40 хвилин. Очистити від шкірки. У блендер відправити всі інгредієнти та подрібнити.

Такий соус ідеально підходить як соус до м'яса та риби, приготованих на відритому вогні. Його можна подавати з підсушеними тостами, крекерами або з хрусткими чипсами із лаваша.

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