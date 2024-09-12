Корисний майонез: рецепт смачного соусу на всі випадки
Такий майонез чудово підійде як для салатів, так і як добавка до макаронів або як намазка на бутерброди.
Майонез — найпопулярніша заправка для салатів. Незважаючи на те, що його вибір у супермаркетах величезний, багато господинь із задоволенням готують його вдома, використовуючи натуральні продукти і витративши зовсім небагато часу. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом корисного майонезу, який ідеально підходить як для салатів, так і для намащування на бутерброди і навіть до макаронів.
Ідеальний ПП-майонез
Інгредієнти:
- варені яйця — 3-4 шт;
- авокадо — 2 шт;
- гірчиця — 1 ч. л або 1 ст. л (за смаком);
- сік половини лимона;
- оливкова олія — 1 ст. л;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування:
Яйця очистити від шкаралупи, авокадо — від шкірки та кісточки. У чашу блендера скласти порізані шматочками яйця й авокадо, видавити сік лимона. Усі інгредієнти подрібнити до однорідної маси. Соус готовий.
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