Корисний майонез: рецепт смачного соусу на всі випадки

Такий майонез чудово підійде як для салатів, так і як добавка до макаронів або як намазка на бутерброди.

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Майонез — найпопулярніша заправка для салатів. Незважаючи на те, що його вибір у супермаркетах величезний, багато господинь із задоволенням готують його вдома, використовуючи натуральні продукти і витративши зовсім небагато часу. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом корисного майонезу, який ідеально підходить як для салатів, так і для намащування на бутерброди і навіть до макаронів.

Ідеальний ПП-майонез

Інгредієнти:

варені яйця — 3-4 шт;

авокадо — 2 шт;

гірчиця — 1 ч. л або 1 ст. л (за смаком);

сік половини лимона;

оливкова олія — 1 ст. л;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Яйця очистити від шкаралупи, авокадо — від шкірки та кісточки. У чашу блендера скласти порізані шматочками яйця й авокадо, видавити сік лимона. Усі інгредієнти подрібнити до однорідної маси. Соус готовий.

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