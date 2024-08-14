Відмінно підійде до м'яса: рецепт гострого соусу на зиму
Цей соус виходить досить гострим. Але пікантним і ароматним.
Якщо любите соуси на кшталт аджики, то вам варто спробувати і цей соус. Він чудово зберігається і потішить вас узимку. Обов'язково використовуйте м'ясисті, стиглі помідори і не шкодуйте часнику. Фокус розповість, як приготувати соус.
Гострий томатний соус
Інгредієнти:
- помідори — 5 кг;
- солодкий перець — 1,5 кг;
- гострий перець — 200 г;
- часник — 250 г;
- червоний винний оцет 6% — 250 г;
- великий пучок кінзи;
- сіль — 5 ст. л.
Цілі помідори покладіть на два дека. Запікайте в духовці, розігрітій до 125 градусів 15 хвилин. Дістаньте і залиште на пів години, щоб виділилася рідина. Злегка відіжміть помідори. Злийте рідину з дека, вона більше не знадобиться.
Покладіть солодкий перець на деко і запікайте 15-20 хвилин, перевернувши один раз. Після перекладіть у каструлю, закрийте кришкою і залиште на 15 хвилин. Після цього перець легко буде очистити від шкірки та насіння.
Очистіть часник. У гострого перцю за бажання видаліть насіння, тоді буде не так гостро. Прокрутіть помідори, часник, кінзу, солодкий і гострий перець через м'ясорубку або подрібніть блендером.
Перелийте соус у каструлю. Додайте сіль та оцет і залиште на 8 годин. Поставте каструлю на вогонь. Помішуючи, доведіть соус до кипіння і варіть 5 хвилин.
Розлийте гарячий соус у гарячі стерилізовані банки, закрийте стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте і залиште до повного охолодження.
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