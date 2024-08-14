Відмінно підійде до м'яса: рецепт гострого соусу на зиму

Цей соус виходить досить гострим. Але пікантним і ароматним.

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Якщо любите соуси на кшталт аджики, то вам варто спробувати і цей соус. Він чудово зберігається і потішить вас узимку. Обов'язково використовуйте м'ясисті, стиглі помідори і не шкодуйте часнику. Фокус розповість, як приготувати соус.

Гострий томатний соус

Інгредієнти:

помідори — 5 кг;

солодкий перець — 1,5 кг;

гострий перець — 200 г;

часник — 250 г;

червоний винний оцет 6% — 250 г;

великий пучок кінзи;

сіль — 5 ст. л.

Цілі помідори покладіть на два дека. Запікайте в духовці, розігрітій до 125 градусів 15 хвилин. Дістаньте і залиште на пів години, щоб виділилася рідина. Злегка відіжміть помідори. Злийте рідину з дека, вона більше не знадобиться.

Покладіть солодкий перець на деко і запікайте 15-20 хвилин, перевернувши один раз. Після перекладіть у каструлю, закрийте кришкою і залиште на 15 хвилин. Після цього перець легко буде очистити від шкірки та насіння.

Очистіть часник. У гострого перцю за бажання видаліть насіння, тоді буде не так гостро. Прокрутіть помідори, часник, кінзу, солодкий і гострий перець через м'ясорубку або подрібніть блендером.

Перелийте соус у каструлю. Додайте сіль та оцет і залиште на 8 годин. Поставте каструлю на вогонь. Помішуючи, доведіть соус до кипіння і варіть 5 хвилин.

Розлийте гарячий соус у гарячі стерилізовані банки, закрийте стерилізованими кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте і залиште до повного охолодження.

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