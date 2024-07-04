Ткемалі на зиму: як приготувати смачний соус зі слив

Ароматний ткемалі — одна з грузинських страв, яку знають і люблять у всьому світі.

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Кисло-солодкий і ароматний соус ткемалі подають у Грузії до м'яса. Його можна купити в магазинах і на ринках. Але також його можна приготувати і вдома. Рецептом поділилися на сайті NUR.

Класичний соус ткемалі спочатку готували з червоної аличі. Згодом з'явилося кілька версій ткемалі, наприклад, зі слив. Сливовий ткемалі виходить трохи солодшим, ніж класичний, що надає йому особливої пікантності.

Сливовий ткемалі

Інгредієнти:

сливи — 2 кг;

часник — 6 зубчиків;

кріп — 25 г;

цукор 2 ст. л.;

перець чилі — 1 шт;

сіль — 1,5 ч. л.;

вода — 200 мл;

коріандр — 1 ч. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

чебрець — 0,5 ч. л.;

м'ята — 25 г.

Використовуйте для ткемалі стиглі кисло-солодкі сині сливи. Вимийте їх, покладіть у каструлю з високими бортиками, додайте 200 мл чистої води. Накрийте кришкою і поставте на середній вогонь. Варіть сливи до закипання води, потім зменшіть полум'я до мінімуму і готуйте ще 30 хвилин. Зніміть каструлю з плити. Протріть розварені сливи через сито. Відвар з'єднайте з протертими сливами. Очистіть часник, наріжте перець чилі (кісточки можете не видаляти, якщо хочете більш гострий соус). Наріжте м'яту. Подрібніть інгредієнти блендером і додайте до пюре зі слив.

Додайте в сливове пюре 1 ч. л. меленого коріандру, 1 ч. л. хмелі-сунелі, 0,5 ч. л. орегано. Покладіть у соус 1 ч. л. солі та 2 ст. л. цукру. Перемішайте. Поверніть каструлю з ткемалі на плиту, доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть 10 хвилин, періодично помішуючи. Важливо, щоб соус не підгорів. Кріп обполосніть під краном, обсушіть паперовим рушником і нарубайте ножем. У ступку покладіть 0,5 ч. л. сушеного чебрецю, кріп і 0,5 ч. л. солі. Розітріть інгредієнти в однорідну масу. Відправте її в соус після того, як він покипить 10 хвилин. Помішуючи, готуйте ткемалі ще 10 хвилин. Гарячий соус розкладіть по стерилізованих банках або пляшках. Із зазначених інгредієнтів у вас вийде 1,5 л ткемалі.

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