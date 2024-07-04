Ткемали на зиму: как приготовить вкусный соус из слив

Ароматный ткемали — одно из грузинских блюд, которое знают и любят во всем мире.

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Кисло-сладкий и ароматный соус ткемали подают в Грузии к мясу. Его можно купить в магазинах и на рынках. Но также его можно приготовить и дома. Рецептом поделились на сайте NUR.

Классический соус ткемали изначально готовили из красной алычи. Со временем появилось несколько версий ткемали, например, из слив. Сливовый ткемали получается немного слаще, чем классический, что придает ему особую пикантность.

Сливовый ткемали

Ингредиенты:

сливы — 2 кг;

чеснок — 6 зубчиков;

укроп — 25 г;

сахар 2 ст. л.;

перец чили — 1 шт.;

соль — 1,5 ч. л.;

вода — 200 мл;

кориандр — 1 ч. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

тимьян — 0,5 ч. л.;

мята — 25 г.

Используйте для ткемали спелые кисло-сладкие синие сливы. Вымойте их, положите в кастрюлю с высокими бортиками, добавьте 200 мл чистой воды. Накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Варите сливы до закипания воды, потом убавьте пламя до минимума и готовьте еще 30 минут. Снимите кастрюлю с плиты. Протрите разварившиеся сливы через сито. Отвар соедините с протертыми сливами. Очистите чеснок, нарежьте перец чили (косточки можете не удалять, если хотите более острый соус). Нарежьте мяту. Измельчите ингредиенты блендером и добавьте к пюре из слив.

Добавьте в сливовое пюре 1 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. хмели-сунели, 0,5 ч. л. орегано. Положите в соус 1 ч. л. соли и 2 ст. л. сахара. Перемешайте. Верните кастрюлю с ткемали на плиту, доведите до кипения на среднем огне и варите 10 минут, периодически помешивая. Важно, чтобы соус не подгорел. Укроп ополосните под краном, обсушите бумажным полотенцем и нарубите ножом. В ступку положите 0,5 ч. л. сушеного тимьяна, укроп и 0,5 ч. л. соли. Разотрите ингредиенты в однородную массу. Отправьте ее в соус после того, как он покипит 10 минут. Помешивая, готовьте ткемали еще 10 минут. Горячий соус разложите по стерилизованным банкам или бутылкам. Из указанных ингредиентов у вас получится 1,5 л ткемали.

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