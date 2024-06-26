Яркая добавка к мясу: рецепт соуса из вишен
Такой соус придает мясу слаковато-кислый вкус, делая блюдо вкуснее и ароматнее.
Пока вишни еще не отошли, очень рекомендуем приготовить на зиму шикарный соус к мясу. Он разнообразит вкус шашлыков и других жареных или тушеных блюд из свинины, птицы, говядины. Сделать его очень просто. Как именно — рассказали в блоге "Простая кулинария". Можно подарить пару баночек такого соуса друзьям или родным, чтобы сделать их приятный сюрприз.
Соус к мясу из вишен
Ингредиенты:
- вишня — 1 кг (без косточек);
- сахар — 180 гр (ориентируемся по вишне, если очень сладкая, то можно поменьше);
- соль — 30 гр;
- перец — 0,5 ч л (лучше взять чили);
- кориандр — 0,5 ч. л;
- кари — 0,5 ч. л;
- чеснок — 2–3 зубчика.
Способ приготовления:
Вишню помыть, удалить косточки, перебить блендером до однородности. Добавить сахар, соль, перец, кориандр, карри.
Перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и варить 45–50 минут, периодически помешивая. За 10 минут до окончания приготовления добавить чеснок.
Разлить готовый соус в стерилизованные банки, перевернуть и дать остыть. Хранить в прохладном месте.
Читайте также:
Пикантный соус: как приготовить аджику из сливок
Клюквенно-апельсиновый соус к мясу: пошаговый рецепт
Рецепт классического терияки: универсальный соус к мясу, рыбе, птице и овощам