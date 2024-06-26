Яркая добавка к мясу: рецепт соуса из вишен

Такой соус придает мясу слаковато-кислый вкус, делая блюдо вкуснее и ароматнее.

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Пока вишни еще не отошли, очень рекомендуем приготовить на зиму шикарный соус к мясу. Он разнообразит вкус шашлыков и других жареных или тушеных блюд из свинины, птицы, говядины. Сделать его очень просто. Как именно — рассказали в блоге "Простая кулинария". Можно подарить пару баночек такого соуса друзьям или родным, чтобы сделать их приятный сюрприз.

Соус к мясу из вишен

Ингредиенты:

вишня — 1 кг (без косточек);

сахар — 180 гр (ориентируемся по вишне, если очень сладкая, то можно поменьше);

соль — 30 гр;

перец — 0,5 ч л (лучше взять чили);

кориандр — 0,5 ч. л;

кари — 0,5 ч. л;

чеснок — 2–3 зубчика.

Способ приготовления:

Вишню помыть, удалить косточки, перебить блендером до однородности. Добавить сахар, соль, перец, кориандр, карри.

Перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и варить 45–50 минут, периодически помешивая. За 10 минут до окончания приготовления добавить чеснок.

Разлить готовый соус в стерилизованные банки, перевернуть и дать остыть. Хранить в прохладном месте.

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