Карамельный соус: простой и быстрый рецепт

Такой соус в качестве топпинга используется для поливания мороженого, добавления в йогурты, крем и десерты.

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Карамельный соус придаст более насыщенный вкус мороженому, йогурту, муссу, блинчикам, сырникам, оладьям и каше. Его также можно добавлять в кофе. Готовится он очень просто, если воспользоваться рецептом из кулинарного блога "Простая кулинария".

Карамельный соус

Ингредиенты:

сахар – 230 гр;

холодное сливочное масло – 100 гр;

теплые сливки 33% – 160 гр;

щепотка крупной морской соли (по желанию).

Способ приготовления:

В кастрюльке с толстым дном на среднем огне растопить сахар. Когда сахар на дне начнет таять, аккуратно перемешать его силиконовой или деревянной лопаткой до полного растворения. Сахар должен полностью растаять. Не нужно делать температуру нагрева слишком высокой – процесс это не ускорит, а вот сгореть карамель может очень быстро.

Как только сахар полностью растаял, добавить холодное сливочное масло и перемешать. Если масса не смешалась однородно – ничего страшного, все смешается со сливками.

Добавить теплые сливки и энергично вымешать до однородности. На этом этапе карамель может вести себя агрессивно – "плеваться" и булькать во все стороны. Чтобы минимизировать это, нужно снизить огонь до минимума т продолжить мешать. В конце варки добавить соль (по желанию). Готовый соус перелить в чистую стеклянную банку и оставить до полного остывания.

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