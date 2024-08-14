Отлично подойдет к мясу: рецепт острого соуса на зиму

Этот соус получается довольно острым. Но пикантным и ароматным.

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Если любите соусы вроде аджики, то вас стоит попробовать и этот соус. Он отлично храниться и порадует вас зимой. Обязательно используйте мясистые, спелые помидоры и не жалейте чеснока. Фокус расскажет, как приготовить соус.

Острый томатный соус

Ингредиенты:

помидоры — 5 кг;

сладкий перец — 1,5 кг;

острый перец — 200 г;

чеснок — 250 г;

красный винный уксус 6% — 250 г;

большой пучок кинзы;

соль — 5 ст. л.

Целые помидоры положите на два противня. Запекайте в духовке, разогретой до 125 градусов 15 минут. Достаньте и оставьте на полчаса, чтобы выделилась жидкость. Слегка отожмите помидоры. Слейте жидкость с противня, она больше не пригодится.

Положите сладкий перец на противень и запекайте 15-20 минут, перевернув один раз. После переложите в кастрюлю, закройте крышкой и оставьте на 15 минут. После перец легко будет очистить от кожицы и семян.

Очистите чеснок. У острого перца при желании удалите семена, тогда будет не так остро. Прокрутите помидоры, чеснок, кинзу, сладкий и острый перец через мясорубку или измельчите блендером.

Перелейте соус в кастрюлю. Добавьте соль и уксус и оставьте на 8 часов. Поставьте кастрюлю на огонь. Помешивая, доведите соус до кипения и варите 5 минут.

Разлейте горячий соус в горячие стерилизованные банки, закройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

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