Аджика из томатов и грецких орехов: рецепт популярного соуса по-новому

Орехи придают соусу особенный вкус, делая его более насыщенным.

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Аджика – одна из самых любимых острых приправ к мясу и рыбе. Способов ее приготовления существует много, как и вариаций этого соуса. Сегодня мы предлагаем вам рецепт изумительно вкусной аджики из томатов и грецких орехов от сайта "Пательня". Она обладает очень ярким вкусом и ароматом.

Аджика из томатов и грецких орехов

Ингредиенты:

перец чили — 2 шт;

болгарский перец — 500 гр;

грецкие орехи — 500 гр;

чеснок — 300 гр;

черный молотый перец — 2 ст. л;

сахар — 2 ст. л;

соль —1 ст. л;

зелень по вкусу;

зерна кориандра и хмели-сунели по вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры порезать пополам или на четыре части, пропустить через мясорубку. Полученный томатный соус перелить в объемную кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Варить соус на протяжении часа, помешивая.

В перце удалить семена и плодоножки, пропустить через мясорубку. Орехи измельчить блендером.

Все специи смешать и перетереть в ступке. В томатный соус добавить специи, сахар, соль и измельченную зелень. Снова варить час.

За полчаса до окончания варки добавить в аджику измельченный чеснок.

Когда соус будет готов, разлить его в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.

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