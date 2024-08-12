Аджика из томатов и грецких орехов: рецепт популярного соуса по-новому
Орехи придают соусу особенный вкус, делая его более насыщенным.
Аджика – одна из самых любимых острых приправ к мясу и рыбе. Способов ее приготовления существует много, как и вариаций этого соуса. Сегодня мы предлагаем вам рецепт изумительно вкусной аджики из томатов и грецких орехов от сайта "Пательня". Она обладает очень ярким вкусом и ароматом.
Аджика из томатов и грецких орехов
Ингредиенты:
- перец чили — 2 шт;
- болгарский перец — 500 гр;
- грецкие орехи — 500 гр;
- чеснок — 300 гр;
- черный молотый перец — 2 ст. л;
- сахар — 2 ст. л;
- соль —1 ст. л;
- зелень по вкусу;
- зерна кориандра и хмели-сунели по вкусу.
Способ приготовления:
Помидоры порезать пополам или на четыре части, пропустить через мясорубку. Полученный томатный соус перелить в объемную кастрюлю, поставить на огонь и довести до кипения. Варить соус на протяжении часа, помешивая.
В перце удалить семена и плодоножки, пропустить через мясорубку. Орехи измельчить блендером.
Все специи смешать и перетереть в ступке. В томатный соус добавить специи, сахар, соль и измельченную зелень. Снова варить час.
За полчаса до окончания варки добавить в аджику измельченный чеснок.
Когда соус будет готов, разлить его в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками.
Читайте также:
Аджика с яблоками: оригинальный рецепт популярного соуса
Аджика из слив: простой рецепт пикантной приправы на зиму
Аджика из кабачков: как приготовить соус с пикантным и мягким вкусом (видео)