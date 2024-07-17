Аджика с яблоками: оригинальный рецепт популярного соуса

Самый вкусный рецепт аджики из помидоров с чесноком.

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Готовить эту аджику на зиму легко и просто, а благодаря сочетанию продуктов — помидоров, яблок, перца и моркови — получается безумно вкусно. Аджику подают с хрустящим хлебом или к мясу. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Аджика с яблоками

Ингредиенты:

помидоры – 1,5 кг;

яблоки — 500 г;

сладкий перец — 500 г;

перец чили — 3 штуки;

чеснок — 100 г;

морковка — 500 г;

уксус 9% — 120 мл;

растительное масло — 120 мл;

соль — 30 г;

сахар — 90 г.

Яблоки и морковку крупно нарежьте, также нарежьте помидоры и сладкий перец. Если хочется аджику поострее, можно не убирать семена из острого перца. Измельчите нарезанные ингредиенты в мясорубке, или блендером. Смешайте все в кастрюле, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите на небольшом огне 1 час, периодически помешивая.

Добавить пропущенный через пресс чеснок, растительное масло, уксус, сахар и соль. Варите еще 15 минут. Переложите аджику в стерилизованные банки, закрутите, переверните и накройте одеялом до полного остывания.

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