Аджика с яблоками: оригинальный рецепт популярного соуса
Самый вкусный рецепт аджики из помидоров с чесноком.
Готовить эту аджику на зиму легко и просто, а благодаря сочетанию продуктов — помидоров, яблок, перца и моркови — получается безумно вкусно. Аджику подают с хрустящим хлебом или к мясу. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Аджика с яблоками
Ингредиенты:
- помидоры – 1,5 кг;
- яблоки — 500 г;
- сладкий перец — 500 г;
- перец чили — 3 штуки;
- чеснок — 100 г;
- морковка — 500 г;
- уксус 9% — 120 мл;
- растительное масло — 120 мл;
- соль — 30 г;
- сахар — 90 г.
Яблоки и морковку крупно нарежьте, также нарежьте помидоры и сладкий перец. Если хочется аджику поострее, можно не убирать семена из острого перца. Измельчите нарезанные ингредиенты в мясорубке, или блендером. Смешайте все в кастрюле, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите на небольшом огне 1 час, периодически помешивая.
Добавить пропущенный через пресс чеснок, растительное масло, уксус, сахар и соль. Варите еще 15 минут. Переложите аджику в стерилизованные банки, закрутите, переверните и накройте одеялом до полного остывания.
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