Аджика з яблуками: оригінальний рецепт популярного соусу
Найсмачніший рецепт аджики з помідорів із часником.
Готувати цю аджику на зиму легко і просто, а завдяки поєднанню продуктів — помідорів, яблук, перцю і моркви — виходить шалено смачно. Аджику подають із хрустким хлібом або до м'яса. Фокус розповість, як її приготувати.
Аджика з яблуками
Інгредієнти:
- помідори — 1,5 кг;
- яблука — 500 г;
- солодкий перець — 500 г;
- перець чилі — 3 штуки;
- часник — 100 г;
- морквина — 500 г;
- оцет 9% — 120 мл;
- рослинна олія — 120 мл;
- сіль — 30 г;
- цукор — 90 г.
Яблука та моркву крупно наріжте, також наріжте помідори та солодкий перець. Якщо хочеться аджику гостріше, можна не прибирати насіння з гострого перцю. Подрібніть нарізані інгредієнти в м'ясорубці, або блендером. Змішайте все в каструлі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть на невеликому вогні 1 годину, періодично помішуючи.
Додати пропущений через прес часник, олію, оцет, цукор і сіль. Варіть ще 15 хвилин. Перекладіть аджику в стерилізовані банки, закрутіть, переверніть і накрийте ковдрою до повного охолодження.
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