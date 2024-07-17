Аджика з яблуками: оригінальний рецепт популярного соусу

Найсмачніший рецепт аджики з помідорів із часником.

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Готувати цю аджику на зиму легко і просто, а завдяки поєднанню продуктів — помідорів, яблук, перцю і моркви — виходить шалено смачно. Аджику подають із хрустким хлібом або до м'яса. Фокус розповість, як її приготувати.

Аджика з яблуками

Інгредієнти:

помідори — 1,5 кг;

яблука — 500 г;

солодкий перець — 500 г;

перець чилі — 3 штуки;

часник — 100 г;

морквина — 500 г;

оцет 9% — 120 мл;

рослинна олія — 120 мл;

сіль — 30 г;

цукор — 90 г.

Яблука та моркву крупно наріжте, також наріжте помідори та солодкий перець. Якщо хочеться аджику гостріше, можна не прибирати насіння з гострого перцю. Подрібніть нарізані інгредієнти в м'ясорубці, або блендером. Змішайте все в каструлі, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть на невеликому вогні 1 годину, періодично помішуючи.

Додати пропущений через прес часник, олію, оцет, цукор і сіль. Варіть ще 15 хвилин. Перекладіть аджику в стерилізовані банки, закрутіть, переверніть і накрийте ковдрою до повного охолодження.

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