Запеченные фаршированные помидоры: рецепт вкусной сезонной закуски

Если вы любите фаршированные вкусной начинкой сезонные овощи, то овощи точно придутся вам по душе.

Related video

Рецепты фаршированных овощей великолепны. Болгарский перец, баклажаны, цуккини и, конечно же, фаршированные помидоры. Это еще одно летнее блюдо, которое легко приготовить. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Фаршированные помидоры наполнены рисом и сыром. И они хороши как в горячем, так и в холодном виде.

Фаршированные помидоры

Ингредиенты:

12 средних круглых помидоров;

рис — 250 г;

сыр сулугуни — 100 г;

сыр пекорино — 40 г;

сыр Грана Падано — 40 г;

чеснок — 1 зубчик;

петрушка по вкусу;

базилик по вкусу;

соль, черный перец, оливковое масло.

Чтобы приготовить фаршированные помидоры, сначала вымойте помидоры, срежьте верхушку и отложите в сторону. Маленьким ножом и чайной ложкой удалите мякоть, собрав ее в миску.

Измельчите мякоть блендером. Помидоры переверните на бумажном полотенце, чтобы стекла лишняя жидкость.

Теперь приготовьте соус: в сковороде разогрейте оливковое масло с чесноком. Затем, когда масло приправлено, удалите чеснок и влейте мякоть помидоров. Готовьте 20 минут на среднем огне до выпаривания.

В это время отварите рис в кипящей воде. Или рисоварке. Когда соус почти готов, посолите и поперчите. Петрушку и базилик измельчите.

После приготовления снимите кастрюлю с соусом с огня и приправьте рубленой зеленью. Полученный соус выливаем в миску, добавляем рис и добавляем сыр Грана Падано и сыр Пекорино.

Перемешайте и отставьте начинку в сторону. Нарежьте кубиками сыр сулугуни и начиняйте помидоры сначала рисом, потом кубиками сыра, а потом снова рисом.

Теперь помидоры готовы к приготовлению, накройте их ранее срезанными "шляпками", выставите на противень и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 45 минут

После приготовления поверхность фаршированных помидоров станет золотисто-коричневой. Достаньте их из духовки и подавайте, украсив листьями базилика.

Дайте волю своему творчеству и разнообразьте начинку из риса самыми аппетитными ингредиентами , такими как бекон, жареные овощи или ароматный песто из базилика.

Читайте также:

Жареные кабачки с чесноком: проверенный рецепт вкусного летнего блюда

Баклажаны с ореховой начинкой: оригинальный рецепт сезонного блюда

Лодочки из кабачков: очень вкусно и просто готовится