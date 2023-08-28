Аджика из слив: простой рецепт пикантной приправы на зиму
Такая аджика идеально подойдет к мясу.
Аджика – универсальная и очень вкусная приправа к мясу, которая пришла в украинскую кухню из Абхазии и очень полюбилась. Оригинальный рецепт уже давно претерпел изменения, и сейчас в нее добавляют даже кабачки и сливі. Сегодня предлагаем вам рецепт соуса именно из слив, которым поделились в блоге "Домашняя консервация". Его кисло-острый вкус сведет с ума тех, кто обожает пикантный вкус.
Аджика из слив
Ингредиенты:
- слива – 2 кг,
- чеснок – 200 гр,
- болгарский перец (красный) – 1 кг;
- острый перец – 2-3 шт;
- укроп – большой пучок;
- зелень петрушки – большой пучок;
- зеленый и фиолетовый базилик – большой пучок;
- тархун – пучок;
- томатная паста – 2 ст. л;
- соль – 2-2,5 ст. л;
- сахар – 70-100 гр;
- черный молотый перец – 1/4 ч. л;
- молотый кориандр — 1/2 ч. л;
- молотая гвоздика – 1/2 ч. л;
- молотый тмин – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Сливы лучше брать крепкие, без повреждений, червей и гнили. Помыть их, удалить косточки. У перца удалить семена, разрезать на четвертинки.
Чеснок почистить, пропустить через мясорубку. В отдельную миску перемолоть сливы, сладкий и острый перец, всю зелень. Сложить пюре в металлическую кастрюлю с толстым дном. Добавить соль и сахар по вкусу, молотые специи, перемешать и поставить на огонь. Довести смесь до кипения, убавить огонь, варить 15-20 минут, а затем добавить чеснок и кипятить еще пять минут.
Еще горячей аджику разлить в горячие банки, закатать, перевернуть крышкой вниз, укутать до остывания.
Из перечисленного количества ингредиентов получается четыре литра вкуснейшей аджики.
Ранее Фокус писал, как приготовить сырую аджику.