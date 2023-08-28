Аджика зі слив: простий рецепт пікантної приправи на зиму

Така аджика ідеально підійде до м'яса.

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Аджика — універсальна і дуже смачна приправа до м'яса, яка прийшла в українську кухню з Абхазії і дуже полюбилася. Оригінальний рецепт уже давно зазнав змін, і зараз до неї додають навіть кабачки та сливі. Сьогодні пропонуємо вам рецепт соусу саме зі слив, яким поділилися в блозі "Домашня консервація". Його кисло-гострий смак зведе з розуму тих, хто обожнює пікантний смак.

Аджика зі слив

Інгредієнти:

слива – 2 кг,

часник – 200 гр,

болгарський перець (червоний) – 1 кг;

гострий перець – 2-3 шт;

кріп – великий пучок;

зелень петрушки – великий пучок;

зелений і фіолетовий базилік – великий пучок;

тархун – пучок;

томатна паста – 2 ст. л;

сіль – 2-2,5 ст. л;

цукор – 70-100 г;

чорний мелений перець – 1/4 ч. л;

мелений коріандр – 1/2 ч. л;

мелена гвоздика – 1/2 ч. л;

мелений кмин – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Сливи краще брати міцні, без пошкоджень, черв'яків і гнилі. Помити їх, видалити кісточки. У перцю видалити насіння, розрізати на четвертинки.

Часник почистити, пропустити через м'ясорубку. В окрему миску перемолоти сливи, солодкий і гострий перець, усю зелень. Скласти пюре в металеву каструлю з товстим дном. Додати сіль і цукор за смаком, мелені спеції, перемішати і поставити на вогонь. Довести суміш до кипіння, зменшити вогонь, варити 15-20 хвилин, а потім додати часник і кип'ятити ще п'ять хвилин.

Ще гарячою аджику розлити в гарячі банки, закатати, перевернути кришкою вниз, укутати до охолодження.

З перерахованої кількості інгредієнтів виходить чотири літри смачної аджики.

Раніше Фокус писав, як приготувати сиру аджику .