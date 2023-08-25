Сира аджика з хріном: як приготувати ідеальну приправу до м'яса

Така аджика може зберігатися в холодильнику кілька місяців і є більш корисною, ніж приготована за класичним рецептом.

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Аджика — один із найпопулярніших соусів як як заготовка на зиму, так і в сезон дозрівання овочів. Сира аджика, на відміну від приготовленої з термічною обробкою, має більш гострий смак, а її аромат сильніший. Вона може зберігатися в холодильнику кілька місяців та ідеально підходить як свіжа приправа до м'яса. Крім того, сира аджика ще й дуже корисна, оскільки не втрачає вітаміни під час термічної обробки. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Інна Ключник. Пропонуємо вам скористатися перевіреним рецептом.

Сира аджика з хріном

Інгредієнти:

помідор – 2,5 кг;

болгарський перець – 5 шт;

часник – 200 г;

корінь хріну – 150 г;

гострий перець – 5 шт;

цукор – 100 г;

оцет – 100 г;

сіль – 50 г.

Спосіб приготування:

Для приготування сирої аджики з хроном усі овочі потрібно промити, перець очистити від насіння, корінь хрону очистити від шкірки. Далі всі овочі порізати на шматки та пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері.

Готову аджику з хріном розкласти в чисті сухі скляні баночки і відправити в холодильник.

Сира аджика з хріном виходить гостра і дуже смачна! Подавати її можна як із м'ясом, так і на шматочках обсмаженого на сухій сковороді хліба. У будь-якому разі смак буде дивовижним.

Раніше Фокус писав, як приготувати аджику за рецептом Євгена Клопотенка.