Аджика з томатів і волоських горіхів: рецепт популярного соусу по-новому

Горіхи надають соусу особливого смаку, роблячи його більш насиченим.

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Аджика — одна з найулюбленіших гострих приправ до м'яса та риби. Способів її приготування існує багато, як і варіацій цього соусу. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт дивовижно смачної аджики з томатів і волоських горіхів від сайту "Пательня". Вона має дуже яскравий смак і аромат.

Аджика з томатів і волоських горіхів

Інгредієнти:

перець чилі — 2 шт;

болгарський перець — 500 г;

волоські горіхи — 500 г;

часник — 300 г;

чорний мелений перець — 2 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

сіль -1 ст. л;

зелень за смаком;

зерна коріандру і хмелі-сунелі за смаком.

Спосіб приготування:

Помідори порізати навпіл або на чотири частини, пропустити через м'ясорубку. Отриманий томатний соус перелити в об'ємну каструлю, поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити соус протягом години, помішуючи.

У перці видалити насіння і плодоніжки, пропустити через м'ясорубку. Горіхи подрібнити блендером.

Усі спеції змішати і перетерти в ступці. У томатний соус додати спеції, цукор, сіль і подрібнену зелень. Знову варити годину.

За пів години до закінчення варіння додати в аджику подрібнений часник.

Коли соус буде готовий, розлити його в стерилізовані банки і закатати стерилізованими кришками.

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