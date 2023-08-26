Аджика з кабачків: як приготувати соус із пікантним і м'яким смаком (відео)

Найкраще закривати таку аджику в баночки ємністю 300-500 мл.

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Традиційна аджика в уявленні багатьох — це соус із томатів, перцю, найчастіше яблук, часнику. Однак не менш смачною виходить і аджика з кабачків. Вона має пікантний і помірно гострий кисло-солодкий смак та ідеально підходить як доповнення до м'яса, пельменів, ковбаси та шинки. Її використовують і як заправку до супів чи овочевого рагу. Класична абхазька аджика — це дуже густа маса або ледве вологий порошок, що складається здебільшого з червоного перцю, солі, часнику та ароматних трав. Як приготувати смачну аджику з кабачків, розповіли на кулінарному каналі "Смачно Просто і Доступно".

Аджика з кабачків на зиму

Інгредієнти:

часник – 3 головки;

цукор – 100 г;

помідори – 1 кг;

перець чилі – 3 шт;

солодкий перець – 200 г;

морква – 200 гр;

рослинна олія – 120 мл;

кабачки – 2 кг;

столовий оцет (9%) – 80 мл;

томатна паста 140 г.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки помити в холодній воді, обрізати плодоніжки, за необхідності обрізати всі пошкоджені місця. Очистити кабачки від шкірки, нарізати кубиками розміром приблизно 2-3 см, щоб зручно було закладати в м'ясорубку. Якщо ж подрібнювати будете в блендері, то різати потрібно кубиками приблизно 1,5-2 см.

Помідори вимити, пробланшувати і зняти шкірку. Нарізати їх часточками та відправити в миску до кабачків.

Моркву, солодкий перець і перець чилі помити, моркву почистити, болгарський перець очистити від насіння, у чилі насіння залишити, щоб воно дало більше гостроти в аджиці. Замість свіжого перцю можете використовувати сушений мелений. У цьому разі його знадобиться приблизно 2 ч. л. Нарізати всі овочі шматочками, щоб вони легко поміщалися в м'ясорубку.

Солодкий перець, томати, кабачки, помідори і моркву подрібнити в блендері або пропустити через м'ясорубку, використовуючи решітку із середнім розміром отворів.

Перекласти подрібнені овочі в каструлю з товстим дном, поставити на сильний вогонь і варити до закипання і 20 хвилин після нього, періодично перемішуючи аджику, щоб вона не підгоріла. Вогонь зменшувати не треба.

Потім у каструлю додати цукор, томатну пасту, рафіновану олію, сіль і гострий перець. Знову довести масу до кипіння і варити 10 хвилин, після чого покласти туди ж подрібнений часник і влити 80 мл 9% оцту. Якщо використовуєте м'якший оцет (яблучний, рисовий чи винний), то потрібно брати вдвічі більше, тобто 160 мл.

Знову довести аджику до кипіння і варити ще 5 хвилин. Розкласти гарячу аджику у стерилізовані банки ємністю 300-500 мл. Наповнені банки герметично закрити ошпареними кришками. Банки з аджикою перевернути догори дном, щоб переконатися в герметичності кришок. У такому вигляді остудити соус і відправити його в комору.

Раніше Фокус писав, як приготувати сиру аджику з хроном, а також ділився рецептом аджики Євгена Клопотенка.