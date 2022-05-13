Чим замінити майонез: три рецепти смачних і корисних заправок для салату

Заправки з йогурту, авокадо та сметани нічим не поступаються за смаком майонезу.

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Майонез є найпопулярнішою заправкою до салатів у всьому світі, проте далеко не завжди салати, інгредієнти яких буквально плавають у ньому, можна назвати корисними. Фокус пошукав альтернативу цьому суперпопулярному компоненту.

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На смак грецький йогурт, мабуть, — одна з найкращих альтернатив майонезу. Він схожий на нього за кольором, консистенцією і смаком, а за наявності додаткових спецій може заграти новими фарбами. Наприклад, зубчик часника, кілька столових ложок дрібно нарубаної зелені або лимонного соку зроблять його смак насиченим і багатшим. До того ж у ньому значно менше калорій, ніж у майонезі, — приблизно 60 калорій на 100 грамів.

Заправка з йогурту а-ля "дзадзикі"

Інгредієнти:

грецький йогурт — 180 мл;

огірок середнього розміру — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

лимонний сік — 1 ст. л;

рублена зелень (кріп, петрушка, кінза залежно від переваг) — 1 ст. л.;

свіжемелений чорний перець — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Свіжі огірки необхідно очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Часник пропустити через прес, дрібно порізати чи придушити ножем.

Усі інгредієнти змішати та відправити мінімум на годину в холодильник.

Щоб заправка була більш рідкою, можна додати ще трохи йогурту або кефіру.

Заправка з авокадо

Для приготування заправки потрібно вибирати стиглий і м'який авокадо. Він добре поєднується в салатах з овочами, яйцями та рибою. Він багатий на жирні кислоти, залізо, мідь, магній, кальцій і калій.

Інгредієнти:

авокадо — 1 шт.;

часник — зубчик;

сік половини лайма;

зелень — 1 ч. л;

сіль — 1/3 ч. л;

свіжомелений чорний перець — ¼ ч. л;

кип'ячена вода — 60 мл.

Спосіб приготування:

Розрізати навпіл авокадо, прибрати кісточку, витягнути м'якоть, часник очистити, а зелень — дрібно порубати. Усі інгредієнти подрібнити блендером до однорідної маси. В отриману кашку поступово додати воду або пряний овочевий бульйон, довівши її до потрібної консистенції.

Заправка зі сметани із гірчицею

Інгредієнти:

сметана — 3-4 ст. л;

діжонська гірчиця — 1 год. л;

соєвий соус — 1 ст. л;

сіль — за смаком;

свіжі трави — шніт-цибуля або кінза.

Спосіб приготування:

Усі перелічені інгредієнти, крім зелені, добре перемішати та відправити у холодильник на 20 хвилин. Зелень вмішати в соус безпосередньо перед подачею.

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