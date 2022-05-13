Чем заменить майонез: три рецепта вкусных и полезных заправок для салата
Заправки из йогурта, авокадо и сметаны ничем не уступают по вкусу майонезу.
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Майонез является самой популярной заправкой к салатам во всем мире, однако далеко не всегда салаты, ингредиенты которых буквально плавают в нем, можно назвать полезными. Фокус поискал альтернативу этому суперпопулярному компоненту.
По вкусу греческий йогурт, пожалуй, – одна из лучших альтернатив майонезу. Он похож на него по цвету, консистенции и вкусу, а при наличии дополнительных специй может заиграть новыми красками. Например, зубчик чеснока, пара столовых ложек мелко нарубленной зелени или лимонного сока сделают его вкус – насыщеннее и богаче. К тому же в нем куда меньше калорий, чем в майонезе, – около 60 калорий на 100 граммов.
Заправка из йогурта а-ля "дзадзики"
Ингредиенты:
- Греческий йогурт – 180 мл;
- Огурец среднего размера – 1 шт;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Лимонный сок – 1 ст. л;
- Рубленная зелень (укроп, петрушка. Кинза, в зависимости от предпочтений) – 1 ст. л;
- Свежемолотый черный перец – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Свежие огурцы необходимо очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс, мелко порезать или подавить ножом.
Все ингредиенты смешать и отправить минимум на час в холодильник.
Чтобы заправка была более жидкой, можно добавить еще немного йогурта или кефира.
Заправка из авокадо
Для приготовления заправки нудно выбирать спелый и мягкий авокадо. Он хорошо сочетается в салатах с овощами, яйцами и рыбой. Он богат на жирные кислоты, железо, медь, магний, кальций и калий.
Ингредиенты:
- Авокадо – 1 шт;
- Чеснок – зубчик;
- Сок половины лайма;
- Зелень – 1 ч. л;
- Соль – 1/3 ч. л;
- Свежемолотый черный перец – ¼ч. л;
- Кипяченая вода – 60 мл.
Способ приготовления:
Разрезать авокадо пополам, убрать косточку, извлечь мякоть, чеснок очистить, а зелень – мелко порубить. Все ингредиенты измельчить с помощью блендера до однородной массы. В полученную кашицу постепенно добавить воду или пряный овощной бульон, доведя ее до нужной консистенции.
Заправка из сметаны с горчицей
Ингредиенты:
- Сметана – 3-4 ст. л;
- Дижонская горчица – 1 ч. л;
- Соевый соус – 1 ст. л;
- Соль – по вкусу;
- Свежие травы — шнитт-лук или кинза.
Способ приготовления:
Все перечисленные ингредиенты, кроме зелени, хорошо перемешать и отправить в холодильник на 20 минут. Зелень же вмешать в соус непосредственно перед подачей.
Напомним, как приготовить домашний майонез, а также вкусную маринованную капусту со свеклой, которая станет хорошим дополнением к мясным блюдам.