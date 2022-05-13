UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Чем заменить майонез: три рецепта вкусных и полезных заправок для салата

1121
соус
Фото: vkuso.ru | Соус дзадзики на основе греческого йогурта

Заправки из йогурта, авокадо и сметаны ничем не уступают по вкусу майонезу.

Майонез является самой популярной заправкой к салатам во всем мире, однако далеко не всегда салаты, ингредиенты которых буквально плавают в нем, можно назвать полезными. Фокус поискал альтернативу этому суперпопулярному компоненту.

По вкусу греческий йогурт, пожалуй, – одна из лучших альтернатив майонезу. Он похож на него по цвету, консистенции и вкусу, а при наличии дополнительных специй может заиграть новыми красками. Например, зубчик чеснока, пара столовых ложек мелко нарубленной зелени или лимонного сока сделают его вкус – насыщеннее и богаче. К тому же в нем куда меньше калорий, чем в майонезе, – около 60 калорий на 100 граммов.

Заправка из йогурта а-ля "дзадзики"

Ингредиенты:

  • Греческий йогурт – 180 мл;
  • Огурец среднего размера – 1 шт;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Лимонный сок – 1 ст. л;
  • Рубленная зелень (укроп, петрушка. Кинза, в зависимости от предпочтений) – 1 ст. л;
  • Свежемолотый черный перец – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Свежие огурцы необходимо очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Чеснок пропустить через пресс, мелко порезать или подавить ножом.

Все ингредиенты смешать и отправить минимум на час в холодильник.

Чтобы заправка была более жидкой, можно добавить еще немного йогурта или кефира.

Заправка из авокадо

Для приготовления заправки нудно выбирать спелый и мягкий авокадо. Он хорошо сочетается в салатах с овощами, яйцами и рыбой. Он богат на жирные кислоты, железо, медь, магний, кальций и калий.

Ингредиенты:

  • Авокадо – 1 шт;
  • Чеснок – зубчик;
  • Сок половины лайма;
  • Зелень – 1 ч. л;
  • Соль – 1/3 ч. л;
  • Свежемолотый черный перец – ¼ч. л;
  • Кипяченая вода – 60 мл.

Способ приготовления:

Разрезать авокадо пополам, убрать косточку, извлечь мякоть, чеснок очистить, а зелень – мелко порубить. Все ингредиенты измельчить с помощью блендера до однородной массы. В полученную кашицу постепенно добавить воду или пряный овощной бульон, доведя ее до нужной консистенции.

Заправка из сметаны с горчицей

Ингредиенты:

  • Сметана – 3-4 ст. л;
  • Дижонская горчица – 1 ч. л;
  • Соевый соус – 1 ст. л;
  • Соль – по вкусу;
  • Свежие травы — шнитт-лук или кинза.

Способ приготовления:

Все перечисленные ингредиенты, кроме зелени, хорошо перемешать и отправить в холодильник на 20 минут. Зелень же вмешать в соус непосредственно перед подачей.

Напомним, как приготовить домашний майонез, а также вкусную маринованную капусту со свеклой, которая станет хорошим дополнением к мясным блюдам.