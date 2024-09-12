Полезный майонез: рецепт вкуснейшего соуса на все случаи

Такой майонез отлично подойдет как для салатов, так и в качестве добавки к макаронам или как намазка на бутерброды.

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Майонез — самая популярная заправка для салатов. Несмотря на то, что его выбор в супермаркетах огромен, многие хозяйки с удовольствием готовят его дома, используя натуральные продукты и потратив совсем немного времени. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом полезного майонеза, который идеально подходит как для салатов, так и в качестве намазки на бутерброды и даже к макаронам.

Идеальный ПП-майонез

Ингредиенты:

вареные яйца — 3–4 шт;

авокадо — 2 шт;

горчица — 1 ч.л или 1 ст. л (по вкусу);

сок половины лимона;

оливковое масло — 1 ст. л;

соль — щепотка.

Способ приготовления:

Яйца очистить от скорлупы, авокадо — от кожуры и косточки. В чашу блендера сложить порезанные дольками яйца и авокадо, выдавить сок лимона. Все ингредиенты измельчить до однородной массы. Соус готов.

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