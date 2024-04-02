Рецепт вкусной заправки для салатов: как приготовить постный майонез (видео)
Сделать постный майонез для постных блюд — проще простого.
В Великий пост перед Пасхой, который продлится до 4 мая, такой постный майонез без яиц прекрасно дополнит постные блюда.
Ингредиенты:
- кипяченая вода комнатной температуры — 100 мл;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л. с горкой;
- рафинированное масло — 100 мл;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- уксус 9% или лимонный сок — 1 ч. л.
В холодную кипяченую воду добавляем 1 ст. л. крахмала, перемешиваем, чтобы он растворился.
Ставим кастрюлю на плиту и варим на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы масса стала густой — похожей на кисель.
Снимаем с огня и охлаждаем до комнатной температуры. Перекладываем массу в чашу блендера, добавляем горчицу, соль, сахар, уксус или лимонный сок.
В конце вливаем рафинированное масло без запаха. С помощью блендера взбиваем ингредиенты сверху вниз до получения однородной и густой массы.
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