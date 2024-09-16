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Еда

Мутабаль: рецепт невероятно вкусного соуса ииз баклажанов

соус мутабаль
Фото: kristinazizian/instagram

Этот соус-намазка очень универсален: он подходит к мясу, рыбе, тостам и бутербродам

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Если вы любите баклажаны и не знаете, что еще из них приготовить, рекомендуем обратить внимание на рецепт мутабаля от кулинарного блогера Кристин Азизян. Мутабаль — это паста из запеченных баклажанов, распространенная холодная закуска на Ближнем Востоке. Она отлично подходит в качестве намазки на бутерброды. Готовить ее очень просто, а вкус вас приятно порадует.

Мутабаль

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • зелень: кинза и петрушка (можно и без зелени);
  • кунжут — 2 ст л белого кунжута (или кунжутной пасты);
  • лимонный сок — 1 ст. л;
  • оливковое масло — 1–2 ст. л;
  • сметана или греческий йогурт — 1 ст. л;
  • творожный сыр — 1 ст. л (или 2 ст ложки сметаны);
  • соль, паприка и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Запечь баклажаны на мангале или в духовке, разогретой до 200 градусов, на протяжении 30–40 минут. Очистить от кожуры. В блендер отправить все ингредиенты и измельчить.

Такой соус идеально подходит как соус к мясу и рыбе, приготовленным на отрытом огне. Его можно подавать с подсушенными тостами, крекерами или с хрустящими чипсами из лаваша.

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