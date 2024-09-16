Мутабаль: рецепт невероятно вкусного соуса ииз баклажанов

Этот соус-намазка очень универсален: он подходит к мясу, рыбе, тостам и бутербродам

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Если вы любите баклажаны и не знаете, что еще из них приготовить, рекомендуем обратить внимание на рецепт мутабаля от кулинарного блогера Кристин Азизян. Мутабаль — это паста из запеченных баклажанов, распространенная холодная закуска на Ближнем Востоке. Она отлично подходит в качестве намазки на бутерброды. Готовить ее очень просто, а вкус вас приятно порадует.

Мутабаль

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт;

чеснок — 2 зубчика;

зелень: кинза и петрушка (можно и без зелени);

кунжут — 2 ст л белого кунжута (или кунжутной пасты);

лимонный сок — 1 ст. л;

оливковое масло — 1–2 ст. л;

сметана или греческий йогурт — 1 ст. л;

творожный сыр — 1 ст. л (или 2 ст ложки сметаны);

соль, паприка и черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Запечь баклажаны на мангале или в духовке, разогретой до 200 градусов, на протяжении 30–40 минут. Очистить от кожуры. В блендер отправить все ингредиенты и измельчить.

Такой соус идеально подходит как соус к мясу и рыбе, приготовленным на отрытом огне. Его можно подавать с подсушенными тостами, крекерами или с хрустящими чипсами из лаваша.

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