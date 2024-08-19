Нутелла из слив на зиму: рецепт необычного десерта

Такой десерт отлично подойдет к блинчикам, оладьям, сырникам и просто в качестве сладкой намазки на хлеб. Также его можно использовать для выпечки.

Related video

Если любите єкспериментировать с рецептами заготовок на зиму и пробовать что-то новое и интересное, предлагаем вам рецепт шоколадного варенья из слив. Его еще называют "нутеллой из слив", и такое варенье несомненно удивит и порадует своим вкусом. Рецептом поделились в кулинарном блоге "Їсти".

Варенье из слив с какао

Ингредиенты:

сливы (лучше "венгерка") – 3 кг;

сахар – 1 кг;

ванильный сахар – 2 пачки;

какао-порошок – 150 гр;

сливочное масло (82%) – 250 гр.

Способ приготовления:

Сливы помыть, порезать и достать косточки, после чего измельчить их до состояния пюре. Добавить сахар и тщательно перемешать.

Готовую массу поставить на огонь и довести до кипения. Варить 40-60 минут, собирая образовавшуюся пену и постоянно помешивая.

В конце варки добавить какао и ванильный сахар, перемешать, чтобы не осталось комочков.

Добавить сливочное масло и варить все еще 10 минут.

Горячее варенье разлить в стерилизованные банки и герметично закатать крышками.

Варенье получается по вкусу похожим на нутеллу, а приятная сливовая кислинка дополняет его. Когда масса остынет, она станет гуще.

Пикантный вкус этому десерту может добавить имбирь, мелко молотые орехи или другие специи по вкусу.

Любителям сладкого можно добавить больше сахара, а если сливы кислые, количество сахара нужно увеличить вдвое.

Вместо какао можно взять обычный черный шоколад. Измельченную на кусочки плитку шоколада добавить в варенье и перемешивать до полного растворения. К рецепту можно добавить несколько чайных ложек ликера или коньяка. Тогда вкус станет более ярким и оригинальным.

Читайте также:

Абрикосовое варенье особым способом: рецепт ароматного лакомства на зиму

Огуречное варенье: рецепт оригинального и вкусного лакомства

Арбузный джем: рецепт ароматного летнего варенья