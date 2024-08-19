Нутелла зі слив на зиму: рецепт незвичайного десерту

Такий десерт чудово підійде до млинців, оладок, сирників і просто як солодка намазка на хліб. Також його можна використовувати для випічки.

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Якщо любите експериментувати з рецептами заготовок на зиму і пробувати щось нове та цікаве, пропонуємо вам рецепт шоколадного варення зі слив. Його ще називають "нутеллою зі слив", і таке варення безсумнівно здивує і порадує своїм смаком. Рецептом поділилися в кулінарному блозі "Їсти".

Варення зі слив із какао

Інгредієнти:

сливи (краще "угорка") — 3 кг;

цукор — 1 кг;

ванільний цукор — 2 пачки;

какао-порошок — 150 г;

вершкове масло (82%) — 250 г.

Спосіб приготування:

Сливи помити, порізати й дістати кісточки, після чого подрібнити їх до стану пюре. Додати цукор і ретельно перемішати.

Готову масу поставити на вогонь і довести до кипіння. Варити 40-60 хвилин, збираючи піну, що утворилася, і постійно помішуючи.

Наприкінці варіння додати какао і ванільний цукор, перемішати, щоб не залишилося грудочок.

Додати вершкове масло і варити все ще 10 хвилин.

Гаряче варення розлити в стерилізовані банки й герметично закатати кришками.

Варення виходить за смаком схожим на нутеллу, а приємна сливова кислинка доповнює його. Коли маса охолоне, вона стане густішою.

Пікантного смаку цьому десерту може додати імбир, дрібно мелені горіхи або інші спеції за смаком.

Любителям солодкого можна додати більше цукру, а якщо сливи кислі, кількість цукру потрібно збільшити вдвічі.

Замість какао можна взяти звичайний чорний шоколад. Подрібнену на шматочки плитку шоколаду додати у варення і перемішувати до повного розчинення. До рецепта можна додати кілька чайних ложок лікеру або коньяку. Тоді смак стане більш яскравим та оригінальним.

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