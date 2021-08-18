В Афганистане талибы начали убивать женщин (фото), – СМИ

В провинции Фарьяб боевики убили многодетную мать за отказ готовить еду, а в провинции Тахар за то, что женщина была без паранджи.

Несмотря на то, что радикальная организация "Талибан" после захвата власти в Афганистане пообещала уважать права женщин, в провинции Тахар боевики этой группировки застрелили женщину после того, как она вышла на улицу без паранджи, сообщает Fox News.

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Но снимке показана женщина в районе Талокан (провинция Тахар), которая лежит в луже крови, вокруг несчастной — ее родственники. Утверждается, что талибы застрелили женщину за то, что она без паранджи вышла на люди.

[ + – ] Убитая женщина

Также сообщается, что в Кабуле вооруженные боевики патрулируют на автомобилях жилые районы в поисках активистов и государственных служащих.

CNN пишет, что талибы убили женщину в провинции Фарьяб за то, что она отказалась кормить 15 боевиков сославшись на то, что у нее нет еды.

12 июля Наджия была дома со своими четырьмя детьми в маленькой деревушке на севере Афганистана, когда талибы постучали в их дверь.

Дочь Наджии, 25-летняя Манижа, знала, что боевики придут: ее мать сообщила ей, что они делали то же самое в предыдущие три дня, требуя готовки еды для 15 талибов.

"Моя мама сказала им: "Я бедная, как я могу приготовить это для вас?" Талибы начали ее избивать. Моя мать упала в обморок, и они избили ее своими автоматами", – рассказала Манижа.

Девушка крикнула боевикам, чтобы те остановились, в ответ боевики бросили гранату в соседнюю комнату и убежали после того, как помещение охватил пожар. Позже мать четверых детей умерла от побоев.

Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид рассказал о дальнейших планах радикальной организации в Афганистане. По его словам, женщины будут возможность работать, получать образование, но все это будет в рамках шариата.

При этом, журналисты сняли в Кабуле небольшую группу женщин, пришедших к дворцу президента требовать у талибов прав на образование, работу и участие в политической жизни Афганистана.

Также сообщалось, что после прихода талибов улицы Кабула практически не поменяли своего облика, однако на них почти нет женщин.