Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії Магнітського: яка причина

Андрій Хливнюк зазначив, що не може отримати премію разом із лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати Україні західну зброю. Однією з лауреатів премії стала Юлія Навальна.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії імені Магнітського, якою відзначають журналістів, політиків й активістів у сфері прав людини. Своє рішення він пояснив тим, що нагороди в Лондоні цьогоріч отримали люди, які "не впевнені" в необхідності давати Україні зброю для протистояння російському вторгненню. Про це співак повідомив на сторінці Facebook.

Андрій Хливнюк подякував організаторам і журі премії за те, що вони помітили й відзначили його вклад в "перегони за свободу слова і фундаментальні права людини" в межах боротьби за незалежність України. Проте Андрій Хливнюк відмовився від премії через інших її лауреатів, які мають неоднозначну позицію щодо допомоги Україні в протистоянні російській агресії.

"Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами, і рядовий сил оборони України (загін ударних БпЛА патрульної поліції Херсону) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", — зазначив лідер гурту "Бумбокс".

Хливнюк відмовився від премії, лауреаткою якої стала Навальна

Зазначимо, лауреаткою премії цього року стала вдова російського опозиційного політика Олексія Навального, Юлія Навальна. Її нагородили за фільм "Мужність під вогнем".

"Її незмінна стійкість перед лицем труднощів і відданість місії Олексія щодо досягнення вільної та демократичної Росії є неймовірними", — написав засновник премії, голова фонду Hermitage Capital Вільям Браудер.

Під час церемонії нагородження Навальна сказала, що опинилася під вогнем не за власним вибором. Це сталося з нею після того, як її чоловік Олексій загинув у в'язниці.

Зазначимо, у квітні цього року Навальна обурювалася, що українці "не хочуть шукати антивоєнних росіян", і стверджувала, що війну проти України у РФ підтримує лише "агресивна меншість".

Юлія Навальна отримала премію Магнітського — на відео з 38:00.

Хливнюк відмовився від премії Магнітського: деталі про нагороду

Премія Магнітського була започаткована на честь російського юриста Сергія Магнітського. На сайті премії повідомляється, що Магнітського вбила російська поліція після того, як він викрив корупційну схему уряду, і від 2015 року премію на його честь заснували для відзначення журналістів, політиків й активістів, які борються з порушеннями прав людини у світі. Раніше нею відзначали російського опозиціонера Бориса Нємцова, американського сенатора Джона Маккейна, українського кінорежисера, колишнього політв'язня Кремля, військового Олега Сенцова.

Церемонія нагородження проходить щороку в листопаді у Лондоні.

Нагадаємо, 12 листопада львівська блогерка та волонтерка Христина Жук повідомила, що українці зірвали виступ Юлії Навальної на IT-конференції у Португалії. Українські айтівці під час виступу росіянки увімкнули сирену повітряної тривоги в додатку на повну гучність.

Раніше, 21 жовтня, Юлія Навальна заявляла, що балотуватиметься в президенти РФ. Однак, за її словами, зараз вона повернутися додому не може через загрозу арешту, тому кандидаткою в президенти вона стане не в найближчому майбутньому.