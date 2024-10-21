"Мене підтримують": Навальна заявила, що балотуватиметься в президенти РФ, але не тепер

За словами дружини російського опозиціонера Олексія Навального, зараз повернутися до Росії вона не може, бо боїться, що її можуть заарештувати.

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Вдова опозиційного російського політика Олексія Навального стверджує, що бачить себе кандидатом у президенти РФ в майбутньому. Проте зараз повернутися до Росії вона не може, бо там проти неї порушено кримінальну справу: звинувачують в участі в екстремістській організації, якою російська влада вважає заснований її чоловіком Фонд боротьби з корупцією. Юлія Навальна сказала про це в інтерв’ю BBC, опублікованому 21 жовтня.

На запитання журналістки про те, чи бачить Юлія себе таким самим політиком, яким був її чоловік, Навальна відповіла ствердно. За її словами, мільйони прихильників Олексія лишилися в РФ в умовах репресій та сильного тиску, і для неї важливо підтримувати з ними зв’язок.

Також вона погодилася з тим, що могла б стати кандидатом у президенти Росії.

"Моя мета — наблизити і зробити можливими зміни в країні. Якщо я повернуся до Росії, я піду на вибори кандидатом у президенти", — сказала Навальна.

Однак Юлія уточнила, що поки Володимир Путін лишається при владі, повернення на батьківщину для неї "на жаль, неможливе". Навальна нагадала, що не змогла бути на похоронах чоловіка в її рідному місті через загрозу арешту. Їй інкримінують участь в екстремістській організації, якою Кремль вважає Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.

Юлія Навальна сказала, що бачить себе майбутнім кандидатом у президенти РФ - на відео з 44:30.

"Чарівного секрету змін немає"

Навальна зізналася, що "не чарівник і не знає секрету", як можна швидко домогтися змін в устрої Росії. Юлія вважає, що якщо неможливо зробити щось велике одразу, потрібно робити щодня малі кроки, які врешті мають привести до змін.

Також вдова Навального визнала, що опозиція в Росії знаходиться зараз у важкому становищі.

"Багато хто у вигнанні, в депресії, вони розчаровані… Я — ні. Незважаючи на всі події, що сталися в моєму житті, я вірю, що колись все має змінитися, рано чи пізно", — сказала Навальна.

Що відомо про смерть Навального

Про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ 16 лютого 2024 року. Стверджували, що політику стало погано одразу після прогулянки і він зомлів, реанімація не дала позитивних результатів.

У той же день ЗМІ повідомляли, що Навального мали обміняти напередодні смерті, і Путін згадував про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

Також 16 жовтня Фокус зібрав інформацію про протести росіян у зв’язку зі смертю опозиціонера. За даними медіа, російські іммігранти вийшли на вулиці у Вірменії, Грузії, Литві, Латвії, Естонії, Ізраїлі, Німеччині, Франції, Угорщині, Сербії та Швеції. Також повідомлялося про затримання протестувальників у низці міст РФ.

Прощання з Навальним відбулося у Москві 1 березня, повідомляли в Telegram-каналі "Медиазона". На похороні були присутні посли країн Євросоюзу та США.

27 квітня співрозмовники видання WSJ, посилаючись на секретні розвіддані й аналіз загальновідомих фактів, стверджували, що Путін не віддавав наказу ліквідувати Навального. Однак альтернативних пояснень джерела не надавали.

Нагадаємо також, що 18 квітня в інтерв'ю журналу TIME Юлія Навальна заявила, що війну в Україні підтримує меншість громадян Росії, а українці просто не хочуть шукати антивоєнних росіян.

14 жовтня видання Wonderzine помітило, що дочка Олексія Навального Дар’я влаштувалася працювати у передвиборчий штаб Камали Гарріс.