Навального напередодні смерті мали обміняти, — Bild

Відомо, що опозиціонера мали обміняти найближчими тижнями або місяцями на Вадима Красікова. Про це також згадував президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону.

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Олексій Навальний, найголовніший опонент президента РФ Володимира Путіна в Росії, ймовірно, мертвий. Про це в п'ятницю, 16 лютого, повідомила Федеральна служба виконання покарань РФ, проте західні медіа ставлять собі питання, чому саме зараз надійшло повідомлення про ймовірну смерть ключового політв'язня РФ, пише німецький Bild.

Як припускає видання, Навального могли найближчими тижнями або місяцями обміняти на росіянина Вадима Красікова, який убив колишнього чеченського командира в парку Тіргартен у Берліні. Про можливий обмін в інтерв'ю американцеві Такеру Карлсону говорив і сам Путін.

"Смерть Навального показує, наскільки насправді нестабільна система Путіна. Якби ситуація була стабільною, Кремлю не довелося б саджати до в'язниці, катувати і вбивати опонентів. Для зовнішнього світу Путін поводиться так, ніби він на 100% впевнений у своїй владі. Але цей вчинок показує, наскільки він боїться російської опозиції", — заявив Юліус фон Фрайтаг-Лорінгхофен, голова фонду Фрідріха Науманна в Москві у 2018–2020 роках.

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І хоча найближчі соратники опозиціонера поки що не підтвердили його смерть, російські та західні експерти стверджують, що в цьому винен російський диктатор Володимир Путін.

"Немає жодних сумнівів у тому, що Путін несе відповідальність за смерть Навального. Кремль здійснив отруєну атаку на Навального 2020 року, ув'язнив його 2021 року і відправив у колонію за Полярним колом у найжахливіших умовах", — підкреслює Bild.

Чому Навальний мав померти саме зараз

На думку західних експертів, Навальний, на перший погляд, не становить для Путіна жодної загрози на майбутніх виборах. Однак з'явилися, за інформацією видання, повідомлення про можливу угоду: Росія поверне вбивцю з Тіргартена, а натомість звільнить американського журналіста Евана Гершковича та Олексія Навального. Однак, на думку аналітиків, Кремль явно не хотів цього робити за жодних обставин. Та й загалом, як стверджує видання, Кремль міг бачити все інакше.

"Якби офіційні, тобто підтасовані, результати виборів занадто сильно відрізнялися від реальних, це могло б викликати нову хвилю демонстрацій. А також викликати сумніви щодо ставлення Путіна у владних структурах", — припускають експерти.

Вони думають, що Кремль порахував: якщо під час псевдопрезидентських виборів спалахне іскра, Навальний зможе перетворити її на вогонь — навіть із в'язниці, оскільки був уособленням російського невдоволення Путіним.

"Він був головною фігурою демонстрацій. Єдина альтернатива, не лояльна системі. Упевненості в собі йому точно не бракує", — підкреслюють аналітики, згадуючи велике інтерв'ю Навального Bild 2020 року.

Саме тоді головний російський опозиціонер заявив, що він переміг би партію Путіна на "вільних і чесних виборах". Експерти нагадують, що 2013 року Навальний довів, що може досягати хороших результатів: він набрав 27% голосів на виборах мера Москви.

"Цей результат Кремль сприйняв як чітке попередження про те, що він більше ніколи не виставлятиме свою кандидатуру на виборах", — зауважив Bild.

Видання підкреслює, що якщо жахливе повідомлення Кремля про смерть відповідає дійсності, то у Навального залишилися дружина, двоє дітей і країна, в якій більше немає лідера опозиції.

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Нагадаємо, 16 лютого в управлінні ФСВП РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Дружина політика Юлія Навальна під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, що не знає, чи можна вірити повідомленням російських державних ЗМІ про смерть її чоловіка.