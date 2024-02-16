Путін відповідатиме: дружина та мати Навального відреагували на його раптову смерть (відео)

За словами Людмили Навальної, востаннє вона бачилася із сином у колонії 12 лютого, і він був "живий, здоровий, життєрадісний". Дружина опозиціонера впевнена, що Володимиру Путіну та його оточенню доведеться відповідати за смерть політика.

Related video

Юлія Навальна, дружина російського опозиційного політика Олексія Навального, заявила, що не знає, чи можна вірити новинам про смерть її чоловіка. Про це вона сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 16 лютого, передає російське медіа "Осторожно, новости".

"Якщо це правда, я хочу, щоб Путін, усе його оточення, друзі, уряд, знали, що вони понесуть за те, що зробили з нашою сім'єю, нашою країною, моїм чоловіком відповідальність. І це станеться дуже скоро", — заявила вона.

Юлія закликала світову спільноту "разом згуртуватися та перемогти зло". За її словами, нинішній російський режим і особисто президент РФ Володимир Путін мають відповісти за свої дії.

Юлія Навальна відреагувала на повідомлення про смерть чоловіка

Російське видання "Новая газета" також опублікувало реакцію матері Олексія Навального на новину про смерть сина. Людмила Навальна зазначила, що "не хоче чути жодних співчуттів".

"Бачили сина в колонії 12 числа, були на побаченні. Був живий, здоровий, життєрадісний", — заявила мама російського опозиціонера.

Олексій Навальний помер: що відомо

Нагадаємо, 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Повідомляється, що політику стало погано після прогулянки й він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було проведено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

Повідомлення про смерть Навального

Російські лікарі з Лабитнанзької міської лікарні в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ запевнили, що сім хвилин їхали рятувати Навального, якому стало зле в колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про смерть Навального. За його словами, цілком очевидно, що за загибеллю російського політика стоїть президент РФ Володимир Путін.