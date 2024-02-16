Путин будет отвечать: жена и мать Навального отреагировали на его внезапную смерть (видео)

По словам Людмилы Навальной, последний раз она виделась с сыном в колонии 12 февраля, и он был "жив, здоров, жизнерадостен". Супруга оппозиционера уверена, что Владимиру Путину и его окружению придется отвечать за смерть политика.

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Юлия Навальная, супруга российского оппозиционного политика Алексея Навального, заявила, что не знает, можно ли верить новостям о смерти ее мужа. Об этом она сказала во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, передает российское медиа "Осторожно, новости".

"Если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, друзья, правительство, знали, что они понесут за то, что сделали с нашей семьей, нашей страной, моим мужем ответственность. И это произойдет очень скоро", — заявила она.

Юлия призвала мировое сообщество "вместе сплотиться и победить зло". По ее словам, нынешний российский режим и лично президент РФ Владимир Путин должны ответить за свои действия.

Юлия Навальная отреагировала на сообщения о смерти мужа

Российское издание "Новая газета" также опубликовало реакцию матери Алексея Навального на новость о смерти сына. Людмила Навальная отметила, что "не хочет слышать никаких соболезнований".

"Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен", — заявила мама российского оппозиционера.

Алексей Навальный умер: что известно

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Сообщается, что политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

Сообщение о смерти Навального

Российские врачи из Лабытнагской городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе РФ заверили, что семь минут ехали спасать Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о смерти Навального. По его словам, вполне очевидно, что за гибелью российского политика стоит президент РФ Владимир Путин.