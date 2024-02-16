Как и тысячи других замученных: Зеленский обвинил Путина в смерти Навального (видео)

По словам главы государства, российскому президенту абсолютно все равно на других людей, ведь он желает сохранить только свои позиции. Соответственно, именно Владимир Путин может стоять за кончиной оппозиционера.

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16 февраля появилась новость о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. На это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, вполне очевидно, кто стоит за гибелью российского политика — президент Владимир Путин. На его счету уже тысячи таких замученных и это будет продолжаться для того, чтобы сохранить свои позиции.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", — заявил Владимир Зеленский.

Смерть Алексея Навального: что известно

Про смерть российского оппозиционера сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ 16 февраля. 47-летнему политику, который уже несколько лет находится в заключении, якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание.

Далее отмечается, что на место оперативно прибыли медицинские сотрудники, которые начали оказывать ему неотложную помощь, однако он скончался.

Российские СМИ ссылаясь на собственные источники заявили, что у Алексея Навального оторвался тромб, что и послужило причиной его смерти.

Напомним, 16 февраля мировые лидеры начали реагировать на смерть Алексея Навального. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Запада относительно смерти заключенного оппозиционера Алексея Навального, по ее мнению, являются "саморазоблачением". Президент Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что он был жестоко убит Кремлем