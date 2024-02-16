Ехали семь минут: стали известны подробности смерти Навального (фото)

Чтобы домчать к заключенному Алексею Навальному скорой помощи понадобилось якобы семь минут. Чтобы преодолеть расстояние от больницы до колонии, автомобиль должен был бы ехать со скоростью почти 300 км/ч.

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Российские врачи из Лабытнагской городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе РФ заверили, что семь минут ехали спасать оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе. После этого они максимально быстро постарались провести реанимационные мероприятия. О деталях чрезвычайного происшествия в исправительном учреждении за полярным кругом, в котором находился Навальный, рассказало агентство "Интерфакс".

В заметке росСМИ указано, что машина скорой помощи добралась до больного в течение семи минут. После этого в течение двух минут врачи преодолели все преграды на пути — их пропустили через сеть последовательно закрытых ворот, дверей, решеток. Тем временем работники колонии якобы уже осуществляли реанимационные мероприятия в отношении пациента.

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"Однако пациент умер", — подытожили собеседники российских журналистов.

Смерть Навального — объяснения врачей Фото: Скриншот

Отметим, расстояние от Лабытнагской городской больницы (адрес ул. Дзержинского, 27, Лабытнанги) до Федерального казенного управления исправительной колонии №3 (адрес ул. Гагарина 1а, Харп) составляет 38 км. Чтобы преодолеть такое расстояние в течение семи минут, скорая должна была бы мчаться со скоростью около 290 км/ч.

Смерть Навального — маршрут до больницы Фото: Google Maps

Навальный умер — детали

Утром 16 февраля на портале Регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний в Ямало-Ненецком АО России сообщили, что на территории исправительной колонии умер заключенный Алексей Навальный. Указывалось, что 47-летнему мужчине стало плохо во время прогулки, ему начали оказывать медицинскую помощь, но он умер.

Источники росСМИ RT заявили, что причины смерти — оторванный тромб. Официально причина смерти на сегодня не известна.

Кремль отреагировал на события с оппозиционером. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину сообщили о чрезвычайном происшествии и он воспринял это "стойко".

Между тем два дня назад, 14 февраля, адвокат заключенного сообщила, что его отправили в изолятор. За все время пребывания в колонии мужчина находился в изоляторе более 300 дней, заявила она в соцсети X (Twitter).

Кто такой Навальный

Алексей Навальный — 47-летний российский оппозиционер, которого в РФ осудили на суммарно около 20 лет заключения по уголовным статьям. Россиянин устраивал ряд демонстраций, реагируя, например, на нарушения во время выборов в 2011 году. В 2020 году его на самолете увезли в Германию, поскольку подозревали отравление российским ядом "Новичок". В 2021 году оппозиционер вернулся в РФ, где его арестовали сразу на выходе из самолета — с тех пор он находился то в СИЗО, то в колонии, то в изоляторе.

Ранее Фокус писал, как Навальный оказался в Харпе. В частности, 25 декабря стало известно, где именно он находится после почти 20-дневного исчезновения: его этапировали на новое место заключения в 1700 км от Москвы.