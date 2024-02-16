Їхали сім хвилин: стали відомі подробиці смерті Навального (фото)

Щоб домчати до ув'язненого Олексія Навального, швидкій допомозі знадобилося начебто сім хвилин. Аби здолати відстань від лікарні до колонії, автомобіль мав би їхати зі швидкістю майже 300 км/год.

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Російські лікарі з Лабитнанзької міської лікарні в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ запевнили, що сім хвилин їхали рятувати опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано в колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі. Після цього вони максимально швидко постаралися провести реанімаційні заходи. Про деталі надзвичайної події у виправному закладі за полярним колом, у якому перебував Навальний, розповіло агентство "Интерфакс".

У дописі росЗМІ вказано, що машина швидкої допомоги дісталася до хворого протягом семи хвилин. Після цього протягом двох хвилин лікарі здолали всі перепони на шляху — їх пропустили через мережу послідовно зачинених воріт, дверей, ґрат. Водночас працівники колонії начебто вже здійснювали реанімаційні заходи щодо пацієнта.

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"Однак пацієнт помер", — підсумували співрозмовники російських журналістів.

Смерть Навального — пояснення лікарів Фото: Скриншот

Зазначимо, відстань від Лабитнанзької міської лікарні (адреса вул. Дзержинского, 27, Лабитнангі) до Федерального казенного управління виправної колонії №3 (адреса вул. Гагаріна 1а, Харп) становить 38 км. Щоб здолати таку відстань протягом семи хвилин, швидка мала б мчати зі швидкістю близько 290 км/год.

Смерть Навального — маршрут до лікарні Фото: Google Maps

Навальний помер — деталі

Зранку 16 лютого на порталі Регіонального управління Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому АО Росії повідомили, що на території виправної колонії помер ув'язнений Олексій Навальний. Вказувалося, що 47-річному чоловіку стало недобре під час прогулянки, йому почали надавати медичну допомогу, але він помер.

Джерела росЗМІ RT заявили, що причини смерті — відірваний тромб. Офіційно причина смерті на сьогодні не відома.

Кремль відреагував на події з опозиціонером. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Володимиру Путіну повідомили про надзвичайну подію і він сприйняв це "стійко".

Два дні тому, 14 лютого, адвокатка ув'язненого повідомила, що його відправили до ізолятора. Протягом усього перебування в колонії чоловік перебував в ізоляторі понад 300 днів, заявила вона в соцмережі X (Twitter).

Хто такий Навальний

Олексій Навальний — 47-річний російський опозиціонер, якого в РФ засудили на сумарно близько 20 років ув'язнення за кримінальними статтями. Росіянин влаштовував низку демонстрацій, реагуючи, наприклад, на порушення під час виборів у 2011 році. У 2020 році його на літаку відвезли до Німеччини, оскільки підозрювали отруєння російською отрутою "Новичок". У 2021 році опозиціонер повернувся до РФ, де його арештували відразу на виході з літака — із того часу він перебував то в СІЗО, то в колонії, то в ізоляторі.

Раніше Фокус писав, як Навальний опинився в Харпі. Зокрема, 25 грудня стало відомо, де саме він перебуває після майже 20-денного зникнення: його етапували на нове місце ув'язнення за 1700 км від Москви.