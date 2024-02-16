"Результат уже известен": Путин поставил ВС РФ две цели до президентских выборов, — ГУР

По прогнозу руководителя разведки Кирилла Буданова, Россия сосредоточит силы на двух направлениях. Он объяснил, что Москва привязана к символам.

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Российские оккупанты имеют две задачи до президентских выборов. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

"Как (Владимир, — ред.) Путин и Россия будут использовать эти выборы в своей войне против Украины? Здесь нет ничего нового. Они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать всеобщую поддержку населения. Результат уже известен. Примерно 75% голосов получит Путин", — отметил глава ГУР.

Он пояснил, что РФ привязана к символам. По данным разведки, российские войска сосредоточатся на продвижении на двух направлениях — Купянском и Авдеевском.

"Россияне поставили себе задачу захватить Авдеевку. Сначала до конца декабря 2023 года. Потом до 28 января. Потом до 1 марта. Сейчас дату снова изменили, чтобы приурочить к президентским выборам. Это обычная практика — менять дату, когда что-то не получается. У россиян есть две цели: выйти к реке Оскол, что в Харьковской области, и взять Авдеевку. Пусть попробуют", — заявил Буданов.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент России Владимир Путин хочет пополнить ряды ВС РФ на несколько сотен бойцов за год и уже планирует новое нападение.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что знает, кто ответственен за отравление его жены. Глава разведки анонсировал "ответные действия на российской территории".