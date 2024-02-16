Все это поймут: Буданов намекнул на месть за отравление жены

По словам главы военной разведки, состояние его супруги уже улучшилось, однако не ясно, кому изначально предназначался яд — ему или жене Марианне.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов знает, кто стоит за отравлением его супруги Марианны. Об этом глава военной разведки заявил французскому изданию Liberation.

Как пишет издание, Буданов сообщил, что состояние его супруги уже улучшилось. Он отметил, что не имел возможности определить, было ли это покушение на его жизнь, поскольку он не употреблял яд. Однако он выразил уверенность в том, что в скором времени будут предприняты ответные меры.

"Моей жене уже лучше. Поскольку я не употреблял яд, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, наверное, переживу еще много. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", — заявил Буданов.

На вопрос о том, знает ли он, кто несет ответственность за отравление, Буданов ответил утвердительно, добавив: "Конечно, знаю!"

Отравление супруги Кирилла Буданова Марианны

Напомним, что 28 ноября 2023 года стало известно, что супруга руководителя ГУР была госпитализирована с диагнозом отравления тяжелыми металлами. Позднее представитель Главного управления разведки Минобороны подтвердил эту информацию. По некоторым источникам, отравление произошло, в частности, с использованием мышьяка и ртути. ГУР заявило, что самостоятельно проводит расследование отравления своих сотрудников и супруги руководителя.

Также в тот же день СМИ, ссылаясь на анонимные источники в ГУР, сообщили, что отравление затронуло не только супругу руководителя ведомства, но и других сотрудников спецслужбы.