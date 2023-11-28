Массовое покушение в ГУР: СМИ обнародовали новые детали отравления жены Буданова

Кроме жены Буданова Марианны, соответствующие симптомы почувствовали несколько других работников ГУР Минобороны, рассказали источники. Женщина первой попала в больницу из-за определенных особенностей телосложения.

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В Главном управлении разведки отравили не только жену главы ГУР Кирилла Буданова. Симптомы отравления есть у других работников спецслужбы, однако на Марианне Будановой они проявились быстрее. О деталях инцидента в ГУР Минобороны рассказало издание "Украинская правда".

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Журналисты "УП" относительно ситуации с Марианной Будановой пообщались с анонимным источником в разведке. Неназванный собеседник подтвердил, что женщину действительно отравили — это показали результаты анализов.

"Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которое выявило отравление", — процитировали журналисты слова источника.

Кроме того, выяснилось, что отравились еще несколько работников ГУР Минобороны, заявили в разведке. Объяснили, что у жены Буданова симптомы проявились быстрее, потому что она "небольшая с маленьким весом". Между тем другие пострадавшие "огромные немного, ничего за собой не замечали".

По состоянию на сегодня отравленные проходят лечение, отметили источники "УП" в разведке. Другие детали инцидента не приводились.

Отравление жены Буданова — детали

Отметим, об отравлении жены Буданова стало известно утром 28 ноября. О происшествии написало издание "Бабель", ссылаясь на анонимные источники. Согласно предварительным данным, Марианна Буданова могла пострадать от тяжелых металлов. Рассматривается версия, что эти вещества попали в организм "не случайно".

Женщину госпитализировали, рассказали в СМИ. Сначала состояние ухудшилось, потом ей стало лучше. Сейчас жена главы ГУР проходит лечение, рассказали источники медиа.

Между тем ранее представители ГУР Минобороны рассказывали, что на Кирилла Буданова совершили несколько покушений. Одно из покушений было нескрываемым: 29 мая 2023 года ВС РФ попытались попасть ракетой в здание ГУР в Киеве. Разведчик не пострадал. Однако росСМИ начали публиковать заявления, что он якобы получил серьезные ранения. Всего покушений было 10, писали в СМИ.

Буданов ответил на заявления российских пропагандистов. В частности, в одном из интервью заявил, что в ГУР Минобороны якобы создали "отряд бессмертных". Кроме того, в другом интервью отметил, что подобными публикациями росСМИ "выставляют себя дураками".

Напоминаем, 27 ноября в ГУР подтвердили атаку украинских БПЛА на Смоленский авиазавод. Указали, что удалось достичь поставленной цели, деталей не уточнили. При этом, кроме завода в Смоленске, прозвучали взрывы в Челябинске: в РФ заявили, что на предприятии по ремонту танковых двигателей "взорвался трансформатор".